李克強：守住不發生大量失業底線 防止返鄉潮

2019-05-14 19:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



美中貿易戰惡化，中國大陸就業形勢更加嚴竣，大陸國務院總理李克強昨天表示，今年中國大陸就業市場壓力仍大，將重心放在「穩定和擴大就業」，確保完成全年就業目標任務。會議還指出，「要守住不發生大規模失業的底線」。

李克強昨在一場就業創業工作暨普通高等學校畢業生就業創業工作電視電話會議上表示，今年中國就業市場壓力仍大，特別是高校畢業生人數再創新高，影響穩定就業的因素也較多，各部門與各地方政府必須高度重視。

李克強指出，要全面加強就業服務，精準施策抓好「高校（大學）畢業生、退役軍人、農民工」等重點群體就業創業，加大對就業困難人員的就業幫扶。持續優化營商環境，更好發揮企業這一穩就業主體的作用，把減稅降費、援企穩崗等各項措施扎扎實實落到位，促進經濟增長和就業增加良性迴圈。

他說，大力推動「雙創」上水準，以創業帶動就業，促進新興產業發展，拓展就業新空間。扎實推進高職院校大規模擴招和職業技能提升行動，提高勞動者就業創業能力，不斷增強人力資源對高品質發展的支撐。

當前美中貿易戰升溫，中國大陸就業市場面對複雜嚴峻的形勢。李克強強調，要堅持就業優先政策，加強形勢監測研判，加大對企業的穩定工作崗位的支持，實施大規模職業技能培訓，大力促進創業創新帶動就業，「守住不發生大規模失業的底線」。