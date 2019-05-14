製監控學生手機？華為：毫不知情遭冒用

2019-05-14 16:51 世界日報 中國新聞組／北京14日電



廣西高中薦「華為」手機 過濾訊息? 華為否認：將嚴肅追責 葉玉鏡 分享 facebook 有網友爆料，日前在廣西柳州市一間高中的家長會上，校方向家長推薦帶有「監控」功能的學生訂製版華為nova 4手機。華為方面回應稱，「毫不知情」，並指控是廣西一家公司擅自冒用華為的名義進行虛假宣傳，華為將會嚴肅追責。

中央社報導，廣西柳州高中11日在家長會推薦華為訂製版手機，宣稱可以管理學生使用手機的時間，自動過濾5億條不良訊息，還可記錄學生的違規行為。

爆料稱，校方還可以根據不同時間要求，執行手機「自動鎖死」。

據家長事後爆料上傳的照片顯示，這場推薦活動打出華為商標，還強調手機內建由華為武漢研究所研發的管理平台。消息一出，曾迭遭質疑其生產設備有後門程式的華為，再度陷入輿論漩渦。

新浪科技報導，華為表示，已關注到學生家長在微博反應的相關情況。經查證，此次活動是廣西眾合壹訊資訊科技有限公司單方面宣傳行為，華為對此「毫不知情」。

華為指出，微博中提到由華為武漢研究所開發的軟體，實則為廣西眾合壹訊資訊科技有限公司應校方需求聯繫第三方軟體公司開發，並非華為武漢研究所開發。「針對擅自使用華為名義進行虛假宣傳行為，華為將會嚴肅追責」。

北京青年報報導，經查廣西眾合壹訊資訊科技有限公司成立於2016年，今年3月曾得標柳州市政府一項攜帶型電腦的採購案，電腦品牌就是華為。