在加拿大被綁炫富留學生 父證實是中國道協副會長

2019-05-14 16:49 世界日報 中國新聞組／北京14日電



在加被綁架留學生系海南道協會長之子 宗教局回應“孩子炫富家裡有錢” 影片截圖 分享 facebook 中國留學生陸萬禎日前在加拿大疑因「炫富」被綁架獲救，隨後有網民起底陸父是中國道教協會副會長、海南省道教協會會長陸文榮。新媒體平台北京時間旗下「時間視頻」報導，海南省宗教事務局局長13日證實陸氏父子關係，稱孩子雖炫富，但錢與陸文榮的公職無關。陸文榮方面則未有相關回應。

報導指出，事件發生後，陸萬禎被注意到曾在網上發豪車和鑰匙照片炫富，繼而網傳他是「富二代」、「官二代」，父親為中國道教協會副會長陸文榮。而CBC曾報導他在事發地擁有一間公寓，警方也透露陸父在中國負責建造廟宇，而陸母及其家庭更為富有。

報導還稱，陸萬禎從小在上海出生和成長，中學同學對他最多的評價是「張揚」，他告訴同學自家「開公司做大生意」、「在上海最好的地段有一整套公寓樓」，日常衣服多是高檔名牌，經常配戴鑽戒。

報導指出，陸文榮及其妻張媛曾被報導進行慈善捐助，中國道教協會的工作人員表示知曉此事，稱「人家經商時就有錢，也做了不少好事。」

截至發稿，陸文榮尚未回應相關事件，報導則稱，海南省宗教事務局局長證實陸氏父子關係，並稱孩子雖炫富，但錢與陸文榮的公職無關。

公開資料顯示，陸文榮2002年承包下玉蟾宮所在的文筆峰經營景區，同年宣布棄商從道。而其二哥陸祥榮次年成立海南中野旅遊產業發展公司，投資建設文筆峰景區，陸萬禎是公司董事。四年後海南道教協會成立，陸文榮即任會長。杭州蕭山老家村民介紹，陸文榮在外經商，「文榮在海南包了一座山，建了一些廟，開始發展旅遊景區。」