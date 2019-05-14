集體搭機從河北赴廣東考試…深圳爆高考移民 32人資格取消

2019-05-14 13:07 世界日報 北京14日電



深圳市富源學校部分高考學生近日因涉嫌「高考移民」引發關注，期間更傳出學生疑集體坐飛機從河北赴廣東考試。深圳市教育局12日通報證實，該校2019年高考報名考生中，有32名考生屬「高考移民」，並取消其在深圳市的高考報名資格。

掛空戶籍搶名校率取的「高考移民」歪風受議論。圖為參加高考的學生。 (取材自新華網) 分享 facebook

「高考移民」是中國高等教育中的特殊現象。主要是因為中國各地區教育資源分布不均，每個省市錄取北京大學、清華大學等名校分數和名額都不同；有投機、不肖教育業者，就利用這點，透過轉學或遷移戶口等辦法，到高考分數線相對較低、錄取率較高的地區應考。

中國青年報報導，這起事件源於日前在深圳全市範圍內舉行的高三學生第二次模擬考試後，富源學校有六名學生進入全市前十名，超過深圳市傳統四大名校（深圳中學、深圳實驗中學、深圳市外國語學校和深圳高級中學）之和，這引起了家長的懷疑。

與此同時，一名自稱在民航系統工作的家長爆料，富源學校的20名學生曾於今年4月17日搭乘同一架飛機從石家莊飛到深圳，4月20日，他們又一同乘坐飛機從深圳飛回石家莊。這幾天正是深圳市二模考試的時間。這20人搭機的電子票號在兩個號段都是連續的，這意味著，他們很有可能是一起購票的。

華西都市報報導，針對模考數據，有家長質疑富源學校與河北衡水中學之間進行「高考移民」，將河北衡水中學的尖子生戶口轉移到深圳富源學校，平時在衡水中學上課，考試在深圳富源學校。2016年時，富源學校與河北衡水中學「聯姻」，掛牌成立了衡水中學深圳富源分校。

富源學校4月29日對媒體回應，一切以教育部門通知為準。

中新社報導，深圳市教育局12日晚發布通報，確認深圳市富源學校2019年高考報名考生中，有32名考生屬「高考移民」，弄虛作假獲取廣東省報考資格。

通報顯示，深圳市教育局對深圳市富源學校和涉事學生作出以下處理，對上述32名考生，取消其在深圳市的高考報名資格；對深圳市富源學校予以行政處罰，核減該校2019年高中招生計畫的50%；責成深圳市富源學校董事會作出深刻檢查，責令深圳市富源學校對直接責任人及有關負責人進行嚴肅處理，認真整改存在問題，嚴格規範辦學行為。