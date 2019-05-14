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汶川地震11周年/ 11年過去 「豬堅強」起床要人翻身

2019-05-14 13:14世界日報 北京14日電

11年前被活埋36天 「豬堅強」現在有專屬管家、醫師 (視頻截圖)
11年前被活埋36天 「豬堅強」現在有專屬管家、醫師 (視頻截圖)
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5月12日是四川汶川地震11周年，當年這場地震達到8級，共造成6萬9227人死亡，1萬7923人失蹤，與34萬人受傷，這是中共建政以來破壞力最大的地震，也是唐山大地震後傷亡最嚴重的一次地震。

由於災區廣達200多個縣區，12日各災區都有不少罹難者家屬前往祭拜逝去的親人。央視以「北川中學唯一全部倖存班級」製播專題紀念這起不幸大事。

北川中學是當時受創最慘的學校之一，全校2300人死了1000餘人，當時的初三（四）班因正在操場上體育課，班上37名學生因此全部存活，是整個初中部唯一全部學生倖存的班級。

另外，地震中還有一頭倖存的豬，牠被埋在地下36天卻奇蹟存活，當局決定不殺牠，收養牠直到天年。牠被取名「豬堅強」，如今11年過去，這頭相當於人類85歲的耄耋老豬，起床已要人幫忙翻身，但仍堅強地活著。

「豬堅強」有管理員照顧，住在單獨一間舍欄，每周洗一次配有藥方的熱水澡，渾身上下沒有一絲臭味，管理員還會帶著牠去散步、曬太陽，出去吃零食。豬舍門口草地上的青草和樹葉，是牠的開胃菜。牠的正餐是飼料公司專門為牠調配營養玉米粉。如果病了，還有專門獸醫給牠配藥、治療。

多年來，「豬堅強」已成建川博物館的明星，每個到訪的遊客都要與牠拍照合影。遊客還關心牠的健康，問牠還能活多久？死後怎麼辦？目前館方初步構想是「如果有一天，牠不在了，圈舍會保留，會在這裡播放牠的影像資料，牠的身體也可能製成動物標本，讓大家知道牠與這起大地震的故事」。

地震北京零食

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