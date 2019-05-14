撲殺6000疫豬 屍埋打鼓嶺

2019-05-14 11:55 世界日報 香港14日電



星島題：「疫豬」大屠殺 屍埋打鼓嶺堆填區 中國新聞社 分享 facebook

上水屠房有豬隻樣本被驗出帶有非洲豬瘟病毒，政府13日起派員到屠房銷毀全部6000隻豬。屠房工人主要以電擊的方式撲殺豬隻，撲殺後再放入黑膠袋運往打鼓嶺堆填區。

香港01報導，食物環境生署發言人昨晚稱，銷豬行動於晚上約9時結束，已銷毀2916隻豬。預計今日可銷毀餘下3599隻豬，隨即開始消毒。

報導指出，豬肉批發商與政府當局達成共識，同意銷毀上水屠房內全部約6000豬隻之後，食環署隨即派人到屠房展開撲殺工序，以電擊方式宰殺，再包入膠袋運往堆填區，惟現場所見有豬屍未被完全包好在袋內。

據報導，發言人指出，屠房須在清空後進行最少兩次的徹底清潔及消毒，以去除所有非洲豬瘟病毒可能潛伏的來源，並須通過嚴格的獸醫檢查，才會重開；預計整個銷毀及消毒行動可在七日內完成，即屠房可於下星期一重開。

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另綜合媒體報導，香港豬肉行總商會理事長許偉堅透露，政府願意賠償2000萬港元(約256萬美元），平均每隻豬賠償額3000港元，當中以香港黑毛豬最貴，每隻賠償5000港元。賠償額是因豬隻種類與重量而有所不同，香港黑毛豬體形大，原本定價亦較其他豬種為高。

據報導，許偉堅指出，三天應可以完成清潔消毒，再交由專家檢驗，期望在下周一前可以有新鮮豬肉供應市場，而豬肉價格會保持以往水準，甚至會調低，以增加市民對進食豬肉的信心。