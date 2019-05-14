福建對台基地 落戶半月裡佘族村

2019-05-14 02:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「福建省對台交流基地」半月裡佘族文化村落授牌儀式12日在福建寧德市霞浦縣溪南鎮半月裡佘族村舉行。寧德市台港澳辦主任林岩峰表示，這是福建首家、也是福建目前唯一的，以少數民族文化為主題的「福建省對台交流基地」。 中新社報導，半月裡佘族村落，迄今已有300多年歷史，因村部地貌猶如半月形而得名。該村山環水繞、鍾靈毓秀，至今仍保存多座完好的古宅和佘族古跡，先後被評為中國歷史文化名村、國家級少數民族特色村寨、國家級傳統村落、福建省歷史文化名村等。

霞浦縣委常委、統戰部部長陳武表示，該縣將充分發揮「福建省對台交流基地」品牌作用和資源優勢，不斷提升半月裡佘族文化村落的影響力，把村落打造成弘揚傳統文化、展示霞浦形象的魅力舞台。

寧德，與台灣一水之隔。寧德佘族與台灣藍姓和盤姓為主的佘族同胞，有著淵源關係。近幾年，寧德舉辦了海峽兩岸各民族歡度「三月三」節、海峽兩岸少數民族豐收節和「二月二」會親節等交流活動。 林岩峰表示，希望兩岸同胞充分運用半月裡資源優勢，積極推進建設具有寧台特色和佘族風韻的對台交流基地，共同探索寧台融合發展新路，擴大寧台交流合作，密切融洽兩地民眾，特別是少數民族民眾的聯系與情感。