塑膠垃圾汙染環境 中國停止進口

2019-05-13 17:42 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



中國政府明定禁止塑膠垃圾進口！外媒指出，這將讓美國及日本兩大塑膠垃圾製造國受到衝擊。美國回收工業組織表示，美國近10年成為全球塑膠垃圾最大源頭，其中有30%至40%運送至中國；日本外貿組織也說，他們在2017年運送超過140萬噸的塑膠垃圾，並有過半數「出口」到中國。

美、日垃圾進口大減

據日本《NHK世界》報導，美國和日本是全球製造塑膠垃圾的前兩名，而他們將面臨嚴峻的垃圾處置問題，因為中國已禁止自他國進口塑膠垃圾。

報導指出，美國在去年製造約107萬噸的塑膠廢料，較2017年降低36%，且運送至中國的比例大幅下降90%。而據日本外貿組織統計，日本在2017年製造140萬噸塑膠垃圾，運送約70萬噸至中國，但去年已減至5%。

NHK則認為，中國禁止進口塑膠垃圾，意味著這些塑膠將運送至東南亞地區，但現階段泰國及馬來西亞也禁止進口塑膠垃圾。報導指出，隨著國際環境規範日漸嚴苛，未來這些「廢料大國」在塑膠回收的窘境只會每況愈下。

國際規範日趨嚴格

《國家地理雜誌》也分析，現在這些「廢料大國」已難以再將自家垃圾運送到他國，因為日前全球180個國家在瑞士日內瓦舉行會議，同意將混合塑膠垃圾納入1992年生效的《巴塞爾公約》（規範有害廢棄物跨境轉移），使危險垃圾在國際流動的機會更少更嚴格。

分析指出，有外國研究顯示，中國身為全球最大的塑膠廢料進口國，卻逐漸停止購入非工業產品對全球增加近2000億美元的廢料回收成本，且中國預計在2030年以前，減少超過1億2千萬噸的有害塑膠及其他汙染地球環境的垃圾。

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