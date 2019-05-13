陸女官員遭控搞權色、錢色交易落馬 十八大後第三人

2019-05-13 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸官場上「搞權色、錢色交易」並非專屬男性，據北京《新京報》報導，內蒙古紀委監委網站12日通報，包頭市政協原副主席時素珍嚴重違紀違法被開除公職，通報對她就有這項指控。報導稱，這是2012年11月中共十八大後落馬的女性幹部中，第三名在紀委通報中被明確點出存在「權色交易」或「錢色交易」。

通報稱，「經查，時素珍理想信念喪失、價值觀念扭曲、道德底線失守，轉移隱匿涉案財物，對抗組織調查；不按規定報告個人有關事項；搞權色、錢色交易。」

新京報表示，時素珍生於1962年3月，現年57歲，河南鹿邑人，無黨派，先後擔任過包頭礦務局勞動服務公司團總支書記、包頭市工商行政管理局副局長、稀土高新區管委會副主任等職。

2006年3月，時素珍當選包頭市政協副主席，兩年後卸任稀土高新區管委會副主任。其任職包頭市政協副主席前後長達13年，直至近期被查。新京報指出，值得一提的是，在內蒙古紀委監委的通報中，並未提到將其「移送司法」的表述。

內蒙古紀委監委表示，時素珍嚴重違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律，構成職務違法，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質惡劣，情節嚴重，應予嚴肅處理。依據《中華人民共和國公務員法》、《中華人民共和國監察法》等有關規定，經內蒙古自治區監委委員會會議研究並報內蒙古自治區黨委批准，決定給予時素珍開除公職處分；收繳其違紀違法所得。