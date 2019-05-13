王全璋寄家書認錯 妻：內容像念了4年黨校

2019-05-13 17:23 世界日報 中國新聞組╱北京13日電



中國維權律師王全璋入獄近1400天未能與家屬見面後，近日首度寫信給妻子稱自己被羈押後一直反思犯下的錯誤。他的妻子李文足對信的內容感到難以置信，形容丈夫「像是去黨校進修了四年」。

中央社報導，李文足日前在推特上公布王全璋失聯近四年後首度寫來的家書，以及自己的回信。她表示，家書的確是丈夫的筆跡，但內容卻令她感到陌生。

王全璋在信中表示，自己在4月29日被轉押到山東臨沂監獄，並稱與看守所相比，「監獄的環境更舒適」，也有了相對自由的活動空間，監區的領導和管教對他也很關心。

王全璋在信中稱，在羈押期間「一直反思，反思自己所犯的一些錯誤，由於我的誤判，我對歷史和政治的無知，失去一系列機會，給親人帶來巨大的困擾和傷痛，我深感內疚」，並希望家人「原諒我這一生的放縱不羈」。

據報導，王全璋並表示，監獄的會見室近期正在裝修，要求李文足這兩個月不要過來；他還要求妻子探視時不要帶孩子來，「慢慢地給他解釋，以免給他陰影」。

對此，李文足在回信中表示，猛一看像很親密的情書，卻越看越疏遠，「好像你變成了隔壁老王」。她並稱王全璋好像不是被失蹤、被酷刑，與外界隔絕了四年，「倒像是去黨校進修了四年」。

李文足最後強調，她必須去見王全璋；「我不親眼看見你，絕不罷休！」

另據自由亞洲電台報導，李文足表示，這幾年間她多次寫信均石沉大海，這次是王全璋首次回信，內容令她有更大擔憂。

維權律師劉曉原在推特發表評論，認為從信件內容來看，很像是按監獄要求而寫的「命題家書」，但獄方以會見室裝修為由不讓會見，這不僅違法，還侵犯家屬探視權。

據報導，山東維權律師劉書慶亦指，這封信肯定不是王全璋的真實意思表達，監獄方希望藉信件為「不准家屬會見」背書。

王全璋的辯護律師藺其磊則認為，李文足的回應非常明智。