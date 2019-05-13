親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

王全璋寄家書認錯 妻：內容像念了4年黨校

2019-05-13 17:23世界日報 中國新聞組╱北京13日電

中國維權律師王全璋入獄近1400天未能與家屬見面後，近日首度寫信給妻子稱自己被羈押後一直反思犯下的錯誤。他的妻子李文足對信的內容感到難以置信，形容丈夫「像是去黨校進修了四年」。

中央社報導，李文足日前在推特上公布王全璋失聯近四年後首度寫來的家書，以及自己的回信。她表示，家書的確是丈夫的筆跡，但內容卻令她感到陌生。

王全璋在信中表示，自己在4月29日被轉押到山東臨沂監獄，並稱與看守所相比，「監獄的環境更舒適」，也有了相對自由的活動空間，監區的領導和管教對他也很關心。

王全璋在信中稱，在羈押期間「一直反思，反思自己所犯的一些錯誤，由於我的誤判，我對歷史和政治的無知，失去一系列機會，給親人帶來巨大的困擾和傷痛，我深感內疚」，並希望家人「原諒我這一生的放縱不羈」。

據報導，王全璋並表示，監獄的會見室近期正在裝修，要求李文足這兩個月不要過來；他還要求妻子探視時不要帶孩子來，「慢慢地給他解釋，以免給他陰影」。

對此，李文足在回信中表示，猛一看像很親密的情書，卻越看越疏遠，「好像你變成了隔壁老王」。她並稱王全璋好像不是被失蹤、被酷刑，與外界隔絕了四年，「倒像是去黨校進修了四年」。

李文足最後強調，她必須去見王全璋；「我不親眼看見你，絕不罷休！」

另據自由亞洲電台報導，李文足表示，這幾年間她多次寫信均石沉大海，這次是王全璋首次回信，內容令她有更大擔憂。

維權律師劉曉原在推特發表評論，認為從信件內容來看，很像是按監獄要求而寫的「命題家書」，但獄方以會見室裝修為由不讓會見，這不僅違法，還侵犯家屬探視權。

據報導，山東維權律師劉書慶亦指，這封信肯定不是王全璋的真實意思表達，監獄方希望藉信件為「不准家屬會見」背書。

王全璋的辯護律師藺其磊則認為，李文足的回應非常明智。

監獄北京情書
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

陸女官員遭控搞權色、錢色交易落馬 十八大後第三人

2019-05-13 16:27

上海巡禮／電商動腦筋 老字號翻身

2019-05-12 00:05

華為否認產製手機監控學生：將嚴肅追責

2019-05-13 16:18

塑膠垃圾汙染環境 中國停止進口

2019-05-13 17:42

中國前足球名將范志毅：想娶我女兒 先在上海買房

2019-05-13 16:52

四川德陽 首次拍到野生大熊貓 圓滾滾屁股扭來扭去

2019-05-13 16:49

逃犯條例爭議多 曾鈺成倡直提大會 飄色諷立會鬧交

2019-05-13 14:50

「反送中惡法」布條 高掛2山頭

2019-05-13 14:39

長洲郭嘉明3連勝 首奪「包山王中王」

2019-05-13 14:18

通緝犯圖撞警 警開3槍制伏

2019-05-13 14:12

11年前被活埋36天 「豬堅強」現在有專屬管家、醫師

2019-05-13 12:17

捐一次卵最高賺45萬！ 女大生捐5次夠付買房頭期款

2019-05-13 11:47

北京新機場今試飛 四大航空拉序幕

2019-05-13 11:30

曾發文「日本為何沒燒故宮」 陸演員被封殺、戲分全刪

2019-05-13 10:09

汶川地震11周年 溫家寶現身災區探訪

2019-05-13 09:48

拚觀光財 廣州推6天過境免簽

2019-05-13 01:54

鋪軌完成 昆明動車所變「陸地航母」

2019-05-13 01:54

重慶鐵峰山隧道 全線貫通

2019-05-13 01:53

吉祥航空 首開澎湖航線

2019-05-13 01:53

德陽首次 拍到野生大熊貓

2019-05-13 01:53

兩岸微流行╱神隱少女 等18年登陸

2019-05-13 00:01

高平炎帝陵 萬人祭神農 吳伯雄也來了

2019-05-13 00:00

法國藝術品被圍欄重重包圍 市民狠斥視覺污染

2019-05-12 19:36

影／命真大！4歲雙胞胎墜落17樓陽台 僅骨折擦傷

2019-05-12 17:17

這行業天然排除女性 這位女專家卻當選全球首位主席

2019-05-12 16:17

大陸吉祥航空公司 12日由浦東機場首航澎湖

2019-05-12 16:11

「聽說全世界都在找我」女騙子逃國外 自拍炫耀被抓

2019-05-12 16:02

削尖筷子扎幼兒 河南5名狠師被刑拘

2019-05-12 16:00

香港立會全武行 逃犯委員會議再延

2019-05-12 15:14

悲傷母親節 老人院推看望父母可減費：沒人做到

2019-05-12 15:05

集體翹班看復仇者聯盟 黑龍江國企主管丟官

2019-05-12 14:28

逾200人再湧環亞退款 警員持盾牌維安

2019-05-12 13:59

香港政治 變不好玩

2019-05-12 13:57

被拒入美國市場 中國移動批政治偏見

2019-05-12 11:43

4年來第5人 日人在陸從事間諜活動判囚5年半

2019-05-12 11:35

稱整改排查敏感訊息 視覺中國恢復營運

2019-05-12 11:16

新華社：美實施霸凌 但中國已非軟柿子

2019-05-12 10:59

中美戰略衝突 北京學者：下回合打匯率戰

2019-05-12 10:02

薄熙來前妻長子 傳現身山西老家

2019-05-12 09:52
看更多

熱門文章

外拍後18件衣服全退貨 女子遭肉搜致歉：請給我一條活路

2019-05-13 12:08

11年前被活埋36天 「豬堅強」現在有專屬管家、醫師

2019-05-13 12:17

會洪秀柱 劉結一：和平統一是平等協商

2019-05-13 14:05

北京新機場今試飛 四大航空拉序幕

2019-05-13 11:30

曾發文「日本為何沒燒故宮」 陸演員被封殺、戲分全刪

2019-05-13 10:09

劉鶴美國談判 又遭訪民攔截車隊

2019-05-13 11:06

洪秀柱與陸方座談 發表六項共同倡議

2019-05-13 12:26

專家：解放軍缺乏攻台兩棲作戰能力

2019-05-13 10:57

會洪秀柱談統一 汪洋：兩岸每個人都有責任

2019-05-13 16:20

陸女官員遭控搞權色、錢色交易落馬 十八大後第三人

2019-05-13 16:27

洪秀柱證實 今天下午將會汪洋

2019-05-13 12:05

大陸5月車市 還是沒起色

2019-05-12 23:42

高平炎帝陵 萬人祭神農 吳伯雄也來了

2019-05-13 00:00

甲骨文中國裁900人 員工抗議政治裁員

2019-05-13 13:28

3年0繳稅 空殼公司竟發上市債4.5億元

2019-05-13 12:28

法國藝術品被圍欄重重包圍 市民狠斥視覺污染

2019-05-12 19:36

視覺中國恢復營運 新用戶止步

2019-05-12 23:58

捐一次卵最高賺45萬！ 女大生捐5次夠付買房頭期款

2019-05-13 11:47

蘇州打炒房 祭限售緊箍咒

2019-05-12 23:33

鋪軌完成 昆明動車所變「陸地航母」

2019-05-13 01:54

貿易戰拖累人民幣重貶 離岸人民幣一度跌破6.90

2019-05-13 15:29

華為否認產製手機監控學生：將嚴肅追責

2019-05-13 16:18

汶川地震11周年 溫家寶現身災區探訪

2019-05-13 09:48

北京瞭望／中美談崩 恐引出惡性通膨

2019-05-13 00:35

香港出現非洲豬瘟疫情 業者同意撲殺6千隻豬

2019-05-13 10:28

陸媒稱 中國成全球第四大專利進口國

2019-05-13 11:12

在岸、離岸人幣皆跌逾300點 創1月初來新低

2019-05-13 10:23

重慶鐵峰山隧道 全線貫通

2019-05-13 01:53

吉祥航空 首開澎湖航線

2019-05-13 01:53

趙紫陽秘書鮑彤談六四：「逆黨者亡」支配全中國

2019-05-13 14:29

中國品牌日 看見西藏產業活力

2019-05-13 01:55

浙江推20條 企業將年減税近6000億元

2019-05-13 15:30

A股量縮跌逾1% 成交額不足人民幣5,000億

2019-05-13 16:25

拚觀光財 廣州推6天過境免簽

2019-05-13 01:54

逆黨者亡 鮑彤：釐清六四有助審視人類文明前途

2019-05-12 19:56

德陽首次 拍到野生大熊貓

2019-05-13 01:53

大陸車企拚了 員工價五折

2019-05-12 23:42

爭自貿試驗區 廣西放寬外資准入

2019-05-13 01:55

上海將造醫學創新產業園區

2019-05-13 01:55

大陸．資金．對策／企業開戶規定變化對台資銀行影響分析

2019-05-12 23:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top