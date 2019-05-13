中國前足球名將范志毅：想娶我女兒 先在上海買房

2019-05-13 16:52 世界日報 中國新聞組／北京13日電



中國男足名宿、前亞洲足球先生范志毅近日和女兒參加一檔真人秀節目，並對準女婿提出要求，「想娶我女兒，必須在上海買得起房！」他拒絕男方親屬「先租房結婚」的提議。該期節目因為他的霸氣宣言引發熱議，對於「買房結婚」還是「租房結婚」的問題，網友們也爭論不休。

準丈人：不他身高「才172」

泉州廣播電視台報導，范志毅和女兒日前參加《女兒們的男朋友》節目，范志毅女兒范斯晶的男友叫林宇航，比范斯晶大五歲，長相帥氣，還在四大會計師事務所工作，從簡歷上可謂是一表人才。因為節目，二人的戀情被曝光。

但是對於女兒的男朋友，范志毅除不滿意女兒男友的身高「只有172cm」，也不能接受「租房結婚」的提議。

另據齊魯晚報報導，節目中，范志毅聽到這個提議，立刻發脾氣說道：「作為一個爸爸，在原則性上的問題上是不會讓步的。買房子是男孩子應該有的責任！男人就要盡這份責任！」有嘉賓打圓場稱，可以先支付首期，再慢慢還貸，范志毅又說，「絕不可能，買房必須男方負責！沒有房子，這個婚就不要結了。」

準女婿：無實力在滬買房

據報導對於準丈人的態度，范志毅女兒的男朋友也在微博回應，稱租房子是個過程，「但目前在上海買房，實力不允許」。

節目播出後，引發網友熱議，網友分成贊同「買房結婚」和支持「租房結婚」兩派。一部分網友支持范志毅的做法，認為站在父親的角度，范志毅的要求沒有問題，沒有人希望孩子為愛情受苦。 另一部分網友則認為，「買房結婚」這種觀念「太封建」，如果為房子而丟了愛情太可惜。