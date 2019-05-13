逃犯條例爭議多 曾鈺成倡直提大會 飄色諷立會鬧交

2019-05-13 14:50 世界日報 香港新聞組╱香港13日電



小孩扮演香港特首，與現場觀眾揮手互動。 香港中國通訊社 分享 facebook

立法會《逃犯條例》修例爆發嚴重衝突，前主席曾鈺成昨日提出解散法案委員會，直接將草案提交大會審議，批評法案委員會已「完全失效」。長洲太平清醮飄色巡遊向來緊貼時事，今年一台飄色以「法網難逃」為主題，扮演特首的小朋友更對傳媒表示，議員「立法會鬧交，好不開心，應該好好談」。

明報報導，民主、建制兩派各自認可的會議，明日將於立法會再次同步同場舉行修例會議。民陣今晚11時起在立法會外發起通宵留守行動，並在明早會議期間舉行集會抗議。民主派會議召集人毛孟靜表示，兩派坐下對話的機會很微。民主派會商討周二開會策略，但承認建制派若要「橫行」直接將草案提交大會，民主派也沒有辦法。

曾鈺成稱，立法會並無規定審議草案必須經法案委員會，現時打破僵局的方法是內會解散法案委員會，讓草案直上大會。他認為，要求港府撤回草案不現實，將嚴重打擊政府管治威信。

自由黨黨魁鍾國斌不認同將草案直接提交大會，加上修例只有20天公眾諮詢期，早已為人詬病，若草案直上大會，只會將戰場轉移到大會，屆時混亂情改為在大會出現。

另據大公報報導，長洲太平清醮飄色巡遊向來喜歡諷刺時事，今年一台飄色就以「法網難逃」為主題。兩位「色芯」（飄色中擔綱演出的小童）分別扮演特首林鄭月娥及保安局長李家超，飄色上則放有文本道具及行李箱等擺設。扮演特首的小朋友更對傳媒表示，議員「立法會鬧交，好不開心，應該好好談」。

「8不移交」 政務司長：修例無政治目的

政務司長張建宗昨發表網誌，再次強調修例「絕無政治目的，更非政治任務」，亦絕非為內地量身訂做，重申所有移交要求均受行政機關和法庭雙重把關，希望法案委員會盡早展開審議工作。

大公報報導，張建宗還列出「八不移交」保障，包括不符合「雙重犯罪」不移交；政治罪不移交；因種族、宗教、國籍或政治意見而被檢控不移交；缺席情況下被定罪不移交；一罪不能兩審；不能增加移交命令以外的控罪，否則不移交；不能移交至第三方；死刑不移交。他強調，所有移交都受到行政機關及法庭雙重把關。