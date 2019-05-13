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北京新機場今試飛 四大航空拉序幕

2019-05-13 11:30聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

北京大興國際機場今（13）日試飛運作，預計9月底啟用，將成為全球最大單一航廈。新...
北京大興國際機場今（13）日試飛運作，預計9月底啟用，將成為全球最大單一航廈。新華網
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被譽為中國「新國門」的北京大興國際機場今（13）日試飛運作，由南航、東航、國航及廈航等四家航空公司陸續順利降落。該機場預計9月底啟用，屆時將成為全球最大單一航廈。

據澎湃新聞報導，大興國際機場試飛拉開序幕，標誌著大興國際機場的工作重心由基礎建設轉向準備投運通航。北京大興國際機場將於今年6月30日前竣工，9月30日前投運，而試飛是頒發機場使用許可證的必備條件之一。

華北空管局將根據此次驗證飛行結果對飛行程序進行調整並形成最終的飛行程序報告，在取得飛行程序正式批復後，大興機場才能夠順利通航。

大興國際機場試飛工作將分為三個階段進行。5月13日開始進行的是基本試飛，主要測試機場的一般保障情況。8月將開展機場低能見度專項試飛，爭取使大興國際機場低能見度運行能力達到世界最高水平。8月9月將開展全面試飛，確保機場投入運行後空地協同、順暢高效。

界面新聞報導，大興國際機場在機場保障等級分類中，屬等級最高的4F級機場，其跑道長度、所能保障起降飛機的翼展和輪距在目前所有機場中居於首位。因此，此次試飛選取4家不同航空公司的四種具有代表性的大型雙通道飛機，同時覆蓋四條跑道開展「壓力測試」。除了南航的A380，還有東航A350-900、國航B747-8和廈航B787-9客機參加試飛。

北京大興國際機場定位為輻射全球的大型國際樞紐機場，遠期規劃年旅客吞吐量1億人次以上，年貨郵吞吐量400萬噸，飛機起降88萬架次。迄今為止，已有50多家海內外航空公司表達想要入駐北京大興國際機場的意願，其中，港澳台及外國航空公司30多家。

北京大興國際機場今（13）日試飛運作，由南航、東航、國航及廈航等四家航空公司陸續...
北京大興國際機場今（13）日試飛運作，由南航、東航、國航及廈航等四家航空公司陸續順利降落。界面新聞網
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