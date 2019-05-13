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捐一次卵最高賺45萬！ 女大生捐5次夠付買房頭期款

2019-05-13 11:47香港01 記者江川／報導

有仲介公司在網路上利誘女性捐卵，聲稱最高可獲約新台幣45萬元。 示意圖／聯合報系...
有仲介公司在網路上利誘女性捐卵，聲稱最高可獲約新台幣45萬元。 示意圖／聯合報系資料照
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大陸法律雖然禁止任何形式募集供卵者進行商業化的供卵行為，但仍有仲介公司在網路上利誘女性捐卵，聲稱最高可獲10萬元（人民幣，下同，約等於新台幣45萬）。

有仲介公司員工指，不少大學生都會查詢捐卵的詳情，有女學生捐了五次，就夠付買房的頭期款。

近日有多家公司在網路上聲稱要招募女性，以愛心捐贈的名義徵集卵子，並且會支付一定的「營養費」。有網路上的招募廣告列明「營養費」由2至10萬元，而且可報銷機票、酒店等費用，聲稱可以一邊旅遊一邊捐卵。另外，招募廣告又列出缺錢、欠貸款、想買名牌，甚至想整容等理由，呼籲不想打工又喜歡花錢，可是永遠不夠花的的女士與他們聯絡。

武漢一家做代孕生意的仲介公司工作人員姜先生稱，卵子的價錢要看供卵者的資歷和條件，一般價格在2萬元至8萬元不等，學歷高的以及樣貌好的價錢就會高一些。據姜先生介紹，客戶會把錢先付給仲介公司，再由仲介轉給供卵者，仲介會收取一定費用。對於取卵的過程，姜先生稱，公司會根據供卵者的生理期來安排打排卵針，並會同時做檢查，再根據供卵者卵泡成熟程度決定最後的取卵日期，但姜先生同時表示，因為有灰色地帶，取卵肯定不可能在正規醫院做，而是在實驗室裏由正規醫院的醫生進行手術

名牌大學生捐卵一次可獲10萬

另一家仲介公司的工作人員胡雲（化名）表示，在卵子交易市場上，客戶最看重的首先是供卵者的學歷，其次是身高，再次是長相，例如有客戶選定了一位在北京某著名高校就讀的大學生，這名女生已經是第二次捐卵，因為學歷身高和長相各方面都比較合適，正在商議以10萬元捐卵。胡雲還向記者展示了部份她和供卵者的聊天記錄，聲稱有的大一學生就來找她想要賣卵子，希望像同學一樣賣卵賺錢，還有一位供卵者，賣了5次卵子後籌到足夠頭期款，在成都買了房。

輔助排卵藥物過量會危及性命

多間仲介公司均稱取卵不會對女性身體造成傷害，但有婦科醫生稱，很多從事卵子交易生意的小公司為了回收更多的卵子，或會給供卵者用大量的排卵藥物量，容易導致供卵者出血、感染或是罹患卵巢刺激過度綜合症。病人會出現呼吸困難，腹脹，嚴重時發生血栓性疾病，甚至危及生命，而一些很瘦、很矮、很年輕或者是多囊卵巢綜合症的女性則更容易出現病症。

此前已有過多宗因賣卵子導致女性身體出現問題的案例。今年3月，浙江一位20歲的女病人卵巢異常增大，肚子裏有大量腹水，還有胸水，呼吸很痛苦。經過多次詢問，女孩承認她是為了買蘋果手機而賣卵，幸好及時治療，女孩慢慢康復。另外在2016年6月，年僅17歲的阿麗聽朋友說賣卵子可以賺錢，經仲介安排下，阿麗來到一棟別墅接受了取卵手術，被取卵20餘顆，並獲得了1.5萬元報酬。但手術後造成阿麗卵巢重度糜爛，其身體被鑑定為重傷二級。

仲介可能犯非法行醫罪

根據大陸法律，禁止任何組織和個人以任何形式募集供卵者進行商業化的供卵行為。有律師就指，仲介在明知他人實施非法代孕和取卵手術額度情況下，仍散布廣告、組織和協助他人實施非法代孕和取卵等行為，致人重傷或死亡，這種行為構成非法行醫罪的共犯，應當以非法行醫罪定罪處罰。為非法採供卵提供仲介服務和諮詢的人員與非法採供卵手術實施者具有共同的犯罪故意，且實施了犯罪行為，應認定非法行醫罪的共犯。

延伸閱讀：

【賣卵還債】籌錢還6萬網貸　武漢女大生做無麻醉手術取29顆卵子

杭州女生賣卵買iPhone XS　狂打排卵針現併發症　大肚似懷孕8個月

文章授權轉載自《香港01》

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