曾發文「日本為何沒燒故宮」 陸演員被封殺、戲分全刪

2019-05-13 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



趙立新在《人民的財產》中鏡頭被刪。香港星島日報 分享 facebook

中共嚴控意識形態，出手封殺政治不正確藝人。港媒報導，大陸演員趙立新因發表涉日本侵華不當言論，遭輿論撻伐，道歉也無濟於事，在反腐電視劇《人民的名義》續集《人民的財產》中扮演「達康書記」的趙立新，一個鏡頭都沒有出現，坐實「被封殺」傳聞。趙立新參演的其他四部作品，或都受影響。

據香港星島日報報導，曾出演《羋月傳》的趙立新於上個月在微博發表了「日本人佔領北京八年，為什麼沒有搶走故宮的文物，並且燒掉故宮？」等不當言論，引發極大的爭議及質疑，遭到多個官方媒體痛斥。

隨後，其微博帳號被註銷，新浪微博稍後證實，趙立新的帳號因「發布時政有害信息」已被關閉。

趙立新的不當言論所引發的爭議仍在持續迴盪。業界有聲音認為，由趙立新參演的電視劇或將受到波及，甚至面臨撤檔風險。在《光榮時代》、《南煙齋筆錄》、《人民的財產》、《風聲》和《心迷宮．三生路》這五部原定今年上映的電視劇中，均有趙立新的身影。其中最受關注的當屬《人民的財產》，它是2017年年度劇王《人民的名義》的續集。

近日，《人民的財產》的預告片在網路上曝光，預告片中一個趙立新的鏡頭都沒有，這似乎也坐實了他已被業界「封殺」的傳聞。

有業界人士認為，是製作方對這部劇的內容做了刪減處理，刪去了所有有關趙立新的鏡頭。據了解，趙立新該劇中飾演「達康書記」一角，雖並非主演，但是其戲分也非常多，拍了整整一個月。

據《人民的名義》的編劇周梅森透露，該劇投資額高達四億元。這部劇倘若受到趙立新「翻車」的影響，比觀眾更難受的是其出品方耀客傳媒股份有限公司。此前，耀客傳媒傳出赴港上市的消息，但若其劇集品質不能得到保障，未來的發展恐怕不容樂觀。

此外，原定在今年暑期播出的《南煙齋筆錄》或同受影響，有爆料稱該劇疑似被湖南衞視「退貨」，但官方暫未回應。