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重慶鐵峰山隧道 全線貫通

2019-05-13 01:53聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國市政第一長山嶺隧道—重慶鐵峰山隧道日前全線貫通，為萬（州）開（州）快速通道工程年底通車打下基礎。 中新社報導，重慶鐵峰山隧道工程採用了先進的「激發極化法」對地質情況進行「核磁共振」式的超前預報，有效規避複雜地質條件下的安全風險，為同類型條件隧道施工積累了有效的施工經驗。

萬開快速通道工程是重慶市重點項目，採用城市快速路設計，雙向4車道，線路全長11.6公里，設計時速80公里，總投資20.8億元人民幣，2015年12月27日開工。

鐵峰山隧道位於國家級經濟開發區萬州經濟開發區與開州浦裡新區之間，全長9228米，是中國市政最長山嶺隧道，也是全線重點控制性工程。

中鐵十一局項目技術負責人楊永東介紹，該隧道圍岩複雜，存在大型煤礦採空區、低瓦斯、強湧水、溶洞、膏岩等不良地質情況，日湧水量最高達3.8萬立方米，施工安全風險極大。技術人員與山東大學等科研院所合作，採用地質雷達、激發極化法等先進的地質預報探測方法。

其中，激發極化法相當于對地質情況做核磁共振，可準確探測隧道前方30米左右的水系分佈，從而有效規避施工風險。針對隧道湧水難題，中鐵二十五局深入地底布置9條抽水管，每條抽水管長1400米，抽水落差有100多米，相當於40多層樓高，配置多台專用抽水設備和1600千伏安變壓器，攻克湧水難題。

此外，為保證隧道湧水無害化排放，施工方還購置多台污水淨化設備，對隧道施工排水進行過濾處理，組織專人定時對排水進行取樣檢測，確保排水無害排放。

施工方稱，萬開快速通道工程通車後，將成為萬州、開州兩地同城化的重要交通樞紐，屆時萬州至開州車程將由1小時縮短至15分鐘，線路將延伸至城開高速公路，極大方便沿線市民出行，並對強化渝東北地區市場互聯、旅遊互通、產業互補和信息共享等有重要意義。

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