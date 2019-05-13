拚觀光財 廣州推6天過境免簽

2019-05-13 01:54 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣州白雲國際機場T2航站樓12日上午迎來廣東實行外國人144小時過境免簽政策後的首個旅行團。

中新社報導，今年5月1日起，廣東正式實施外國人144小時過境免辦簽證政策。過境外國人可選擇從廣州白雲國際機場、深圳寶安國際機場、揭陽潮汕國際機場空港口岸中的任一口岸入境，從廣東省具備客運功能的32個對外開放口岸中的任一口岸出境，過境免簽停留最多達6天時間。

此次廣州迎來的旅行團中，法國籍旅客Thibault經常往來中法兩國，且因其公司業務關係需要頻繁在廣州作短期停留。他稱，新的簽證政策使得他在中國的行程更加便利。有了長達6天的過境免簽時間，他將能在廣州進行深度文化旅遊體驗。

廣州市文化廣電旅遊局負責人表示，該政策為廣州旅遊業發展帶來了利好，過境免簽時間的延長、可選擇口岸的增加，將使得到訪廣州的外國遊客群體更加多元化，除了原來的過境中轉客群外，還將增加在差旅外兼求觀光體驗的商務客，以及把廣州作為旅遊目的地之一的過境遊客。

該局推出了「廣州144小時過境免簽旅遊指南」，提供了政策解讀、免簽問答、免簽流程、機場信息、地鐵導覽的指引，精選推薦了廣州代表景點、美食名店、星級酒店和部分旅行社，推出了廣州佛山開平文化之旅、廣州順德商務之旅、廣州深圳休閒之旅、廣州中山珠海民宿遊、粵港澳大灣區文化風情遊等5條過境旅遊線路，涵蓋粵港澳大灣區多個城市，通過文化、商務、休閒、民俗等不同主題進行結合，融匯文化歷史、民俗人文、休閒度假、養生保健、國際都會等多元化旅遊元素。

廣州將積極推出更多的「一程多站」精品旅遊路徑，有關部門也將簡化查驗流程，完善工作措施，力爭讓外籍遊客有足够的時間深度遊覽廣州、廣東乃至粵港澳大灣區，全方位感受嶺南特色文化、灣區人文情懷的獨特魅力。