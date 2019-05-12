法國藝術品被圍欄重重包圍 市民狠斥視覺污染

2019-05-12 19:36 香港01 記者廖俊升、李智智／報導



記者到場發現多個展品被欄杆包圍。 香港01記者廖俊升／攝影 分享 facebook

沙田大會堂現正舉行法國藝術家妮基．聖法爾（Nike de Saint Phalle）的《二十世紀藝術傳奇》作品展覽，除了在展覽廳展出藝術品，亦在大會堂外的新城市廣場對出空地展出數件藝術作品。不過，有市民批評展品被圍欄重重包圍，形容「現場欄杆多過作品，是視覺上污染」，打擾市民欣賞展品雅興。

沙田大會堂正舉行第27屆《法國五月藝術節》，同場上演的重頭戲《二十世紀藝術的傳奇：妮基．聖法爾》展覽，分別於大會堂內和新城市廣場對出空地展出法國藝術家妮基．聖法爾（Nike de Saint Phalle）多件作品，展覽期為5月5日至6月2日 。

可是，有市民近日在網上批評，康文署雖在展品旁貼標示稱，可「歡迎拍照、隨便坐」，但幾乎所有公共空間的作品，「都一一重門深鎖，甚至守衛森嚴。就連簡介板兩邊都有圍欄」，形容「現場欄杆多過作品，是視覺污染物」，認為康文署的做法難以令人感受到妮基．聖法爾冀從作品帶出的「愉快歡騰」的訊息。

記者到場視察，發現在新城市廣場對出空地展出的5件展品均被欄杆包圍，亦有數名外藉保安人員當值，遊人只能在欄杆外觀賞和拍照展開。

不過，記者發現，原本被圍起的位於大會堂外的展品，今日則不見圍欄，其中一件名為《男士椅子（白色）》的展品旁貼出告示，指「歡迎拍照、隨便坐」，但要求市民「確保口袋沒有任何東西，或會損毀藝術品物件」，亦有人坐在該展品上休息。另大會堂內和展覽廳中的展品都沒有被圍起。

澳門遊客張先生認為，在公共空間放置藝術品可以吸引更多遊客來這裡欣賞作品，明白圍欄是為了保護作品，但他覺得沒有圍欄能讓參觀者與作品更近一點，如今康文署的做法「好像有點遠」。他又補充，在外國公眾地方展示的展品也是沒有這些圍欄，所以認為開放市民觀賞比較好。

澳門遊客張先生稱，香港應參考外國開放市民近距離欣賞藝術展品。 香港01記者廖俊升／攝影 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》