大陸吉祥航空公司12日由浦東機場首航澎湖

2019-05-12 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



在澎湖縣長賴峰偉積極爭取下，上海吉祥航空12日成功由上海浦東機場首航澎湖，為澎湖帶來一百多名遊客，這也是大陸航空公司首次開通澎湖航線。吉祥航空承諾，未來將加大航班投入，可望為澎湖帶來更多遊客。

賴峰偉今年農曆年前曾率團訪問上海，拜會上海市台辦主任李文輝等人，爭取在今年澎湖花火節期間，能促成上海與澎湖的包機直航，獲得上海方面正面回應。

12日上午，李文輝率領上海各界代表及觀光旅遊人士135人，搭乘吉祥航空首航澎湖的H01361航班，於8時22分從上海浦東國際機場起飛，10時06分順利降落澎湖，賴峰偉親自前往機場迎接。

賴峰偉表示，澎湖旅遊資源豐富多元，深具觀光發展的優勢及潛力。尤其澎湖經濟高度仰賴觀光業，必須積極開拓客源。他希望透過與上海的包機直航，能帶動地方繁榮發展，並期盼能藉此模式推動上海至澎湖的常態性旅遊，並提升澎湖在國際旅遊市場的知名度。

過去大陸旅客若要前往澎湖，必須先飛抵台灣本島後再轉機至澎湖，交通十分週折。因此儘管透過「外婆的澎湖灣」這首民歌，大陸民眾對於澎湖並不陌生，但實際造訪過澎湖的大陸遊客仍相對有限。

吉祥航空此次包機直航澎湖，由上海至澎湖的實際飛行時間僅1小時38分鐘，讓上海民眾到澎湖一遊變得便利許多，將有助於吸引更多大陸遊客前來澎湖觀光旅遊。