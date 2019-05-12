這行業天然排除女性 這位女專家卻當選全球首位主席

2019-05-12 16:17 世界日報 中國新聞組╱北京12日電



嚴金秀在隧道科研創新方面獲得多項大獎，被業界稱為「隧道女神」。 圖／取自tunneltalk網站 分享 facebook

在義大利那不勒斯日前召開的國際隧道和地下空間協會（ITA）2019世界隧道大會上，來自四川成都的中國中鐵科研院隧道專家嚴金秀當選為新一屆ITA主席。這是中國隧道專家首次當選國際隧協主席，也是國際隧協歷史上首位女主席。

據了解，嚴金秀2016年就當選國際隧協副主席，並成為國際隧協第一位擔任副主席的亞洲女性。

國際隧道行業期刊《Tunnelling Journal》指出，儘管ITA的執行委員會仍然以男性為主，但對於一個希望從更廣泛的人才庫中吸引個人和技術的行業來說，嚴金秀的當選是重要的第一步。

觀察者網報導，一直以來，無論海內海外，隧道行業都堪稱「天然排除」女性的行業，女性鮮少涉足。因為偏見和迷信，一些人甚至忌諱女性進入隧道。

嚴金秀常遇到隧道不歡迎女性進入的尷尬場景，這時她會告訴對方，隧道的保護神芭芭拉就是女神，怎麼能不讓女性進入呢？

嚴金秀說，不能因為「女性很難做好」的刻板印象，就把女性天然排除在這個行業之外，也別因質疑和困難就放棄自己的理想。

她的經歷和話語鼓舞眾多網友：「很多隧道施工不讓女的進……現在中國人首次成為國際協會主席，是女專家，看還有什麼可說的！」、「不是女人做不好，是女人一開始就沒有能做的機會。」還有網友稱讚她：「這才是真女權，誰說女性不能從事艱苦行業的？」、「隧道女神，婦女能頂半邊天！」

據報導，真正讓大家心服口服的，還是嚴金秀嚴謹的科學態度、公認的敬業精神及過硬的學術造詣，這讓所謂女性不得進入的禁忌不攻自破。

嚴金秀現任中國中鐵科研院研究員、副總經理，是中國知名的隧道專家，進入隧道行業30餘年，在隧道科研創新方面獲得多項大獎，因其在隧道方面的突出成績還被評為「全國三八紅旗手」，2018年獲評時代女性榜樣，並被業界稱為「隧道女神」。

報導說，秦嶺鐵路特長隧道、秦嶺終南山公路隧道、關角鐵路隧道、野三關隧道、青島膠州灣海底隧道……這一個個隧道的名字，代表了國鐵路隧道攻堅克難的發展歷史，這些隧道都留下嚴金秀的身影。

其中，嚴金秀主持完成的「野三關隧道風險評估和控制的研究」，是中國鐵路第一個隧道風險管理研究項目，開創中國鐵路隧道工程風險評估的先河。