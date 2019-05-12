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「聽說全世界都在找我」女騙子逃國外 自拍炫耀被抓

2019-05-12 16:02世界日報 中國新聞組／北京12日電

貴州貴陽白雲警方11日通報一起非法吸收公眾存款案。主犯張某在逃期間曾拍攝抖音視頻叫囂：「聽說全世界的人都在找我。」

紅星新聞報導，民警辨認出該視頻所在地為緬甸，且張某前夫常與緬甸一人士聯繫，在緬甸警方的配合下，張某在當地賭場被抓獲。

另據環球網報導，去年10月，有人向警方舉報，在白雲區同心東路雲康新城A1棟一樓17-3號門面一公司，存在非法吸收公眾存款的情況。

警方調查得知：從2016年4月17日起，犯罪嫌疑人張某夥同夏某、鄒某等人，在未取得金融經營資質，又未按有關規定申請備案的情況下，透過貴州潤豐民行投資理財管理服務、貴州貴迎春酒業等公司向社會公眾實施非法吸收公眾存款的違法活動。

據報導，案發後，主犯張某已經逃跑，可態度卻十分囂張，竟然在抖音上面發視頻並且口出狂言。隨後警方發現嫌疑人張某口出狂言拍攝這段視頻的地方，屬於緬甸。最終，在緬甸警方的配合下，在當地某賭場將張某抓獲。

據了解，受害人多數為老年人和當地一些拆遷戶，嫌疑人以1.3%至2%的高額利息為誘餌，非法吸收資金1400餘萬，受害群眾多達190餘人。目前，警方共抓獲犯罪嫌疑人4名，案件正在進一步審理當中。

緬甸抖音賭場
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