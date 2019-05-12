削尖筷子扎幼兒 河南5名狠師被刑拘

2019-05-12 16:00 世界日報 中國新聞組／北京12日電



幼兒園教師削尖筷子扎幼兒，5人被刑拘。 圖／取自北京頭條 分享 facebook

虐童案層出不窮，日前有網友爆料稱河南睢縣龍庭水岸幼兒園有老師實施虐童行為，有家長稱孩子身體不同部位上出現了針孔大小的傷口（下圖，取材自北京頭條），原來是幼兒園工作人員對不服從管理、搗亂的幼兒，使用一次性筷子削尖扎出來的，如此恐怖「管教」令家長痛心。虐童案層出不窮，日前有網友爆料稱河南睢縣龍庭水岸幼兒園有老師實施虐童行為，有家長稱孩子身體不同部位上出現了針孔大小的傷口(下圖，取材自北京頭條)，原來是幼兒園工作人員對不服從管理、搗亂的幼兒，使用一次性筷子削尖扎出來的，如此恐怖「管教」令家長痛心。

北京頭條報導，河南商丘市睢縣公安局曾發布消息稱，公安機關10日接到陳某報警，稱其兒子被睢縣龍庭水岸幼兒園老師用針扎。接到報警後，公安機關高度重視，立即開展調查走訪和取證工作。

11日下午，睢縣公安局再次通報表示，經公安機關會同相關部門進一步查明：龍庭水岸幼兒園工作人員底某對不服從管理、搗亂等原因的幼兒，採取使用一次性筷子削尖扎幼兒等方式進行「管教」。使幼兒對其恐懼，便於管理。另有四名幼兒教師明知底某用此手段管理幼兒，仍將不服從管理的幼兒交給底某管理。

報導指出，涉案五名幼兒教師因涉嫌虐待被監護、看護人罪被公安機關依法刑事拘留，底某甲因達不到刑事責任年齡，被行政處罰。

目前，案件仍在進一步調查審理中。公安機關表示，對於涉嫌侵害未成年人的違法犯罪行為，將一查到底，堅決依法嚴厲打擊。