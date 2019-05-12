香港政治 變不好玩

2019-05-12 13:57 世界日報 記者 世界日報 記者 李春 ／報導



香港立法會會議廳昨天因「逃犯條例」爆發建制派與泛民派的肢體衝突。 （中通社） 分享 facebook 香港政治本來很好玩，但現在變得不好玩了。特別是一個本來沒什麼智商的殺人犯，一單本來不算複雜的法例修訂，居然把香港拖入政治泥沼中，更把香港政治往鄙俗化引領，香港政治變得相當不好玩。

說現在香港政治不好玩，是因為過去真的好玩。早年香港，在不英不中，又英又中間遊走，既有英式政治的虛情，又有中式傳統的假義，如識破你會樂半天。另一類好玩，是過往香港政治遊走於各式原則之間，保持相當的油滑，衝突到一定程度，一定有辦法將之抹得油光水滑，然後周而復始地大家一起追求幸福生活。

今天香港政治不好玩，以《逃犯條例》修例為經典，現在更開鬧「雙包政治」，顯出政治玩到山窮水盡。

什麼叫「雙包政治」，舉例而言，民主黨議員尹兆堅說，台灣陸委會表示香港修訂《逃犯條例》，在港台灣人被移送中國大陸的威脅未排除前，不會同意接受移交台灣殺人案疑犯陳同佳。這是台灣最明確地表達立場，期望港府考慮以其他方案處理這次單一事件。

代表商界的自由黨議員鍾國斌更直接說，如台灣政府正式作出有關公布，修例就沒有急切性，沒有必要7月前完成修例，期望政府、建制派及民主派議員可以再從長計議。

而港府政務司長張建宗則說，據他了解，台灣當局希望將疑犯引渡審訊，因此港府會繼續以互相尊重、務實的態度，跟台灣方面溝通。

對台灣表態鬧雙包，還可理解。但香港立法會開會將鬧雙包，則不可理喻。

這次修例，建制派和民主派開火了，誰料一向保持中立只講程序的立法會秘書處也捲入戰火，周六立法會法案委員會開會，出現兩個「主持」分別主持同一委員會會議。議會開成這樣，過往聞所未聞。

「雙包政治」是政治不好玩的極端，其源於不能好好說話。香港特首說反對修例的意見「全部都是廢話」，而民主派議員毛孟靜說特首「講大話」（說謊），兩位都是女性，立法會主席判定後者是英國人說的「非議會語言（unparliamentary language）」。看來香港政治要回歸到好玩，得心領神會前特首曾蔭權那句「我要打好這份工」。