親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

力挺韓國瑜 劉家昌批蔣萬安：標準的第二個馬英九

香港政治 變不好玩

2019-05-12 13:57世界日報 記者李春／報導

香港立法會會議廳昨天因「逃犯條例」爆發建制派與泛民派的肢體衝突。 （中通社）
香港立法會會議廳昨天因「逃犯條例」爆發建制派與泛民派的肢體衝突。 （中通社）
分享
香港政治本來很好玩，但現在變得不好玩了。特別是一個本來沒什麼智商的殺人犯，一單本來不算複雜的法例修訂，居然把香港拖入政治泥沼中，更把香港政治往鄙俗化引領，香港政治變得相當不好玩。

說現在香港政治不好玩，是因為過去真的好玩。早年香港，在不英不中，又英又中間遊走，既有英式政治的虛情，又有中式傳統的假義，如識破你會樂半天。另一類好玩，是過往香港政治遊走於各式原則之間，保持相當的油滑，衝突到一定程度，一定有辦法將之抹得油光水滑，然後周而復始地大家一起追求幸福生活。

今天香港政治不好玩，以《逃犯條例》修例為經典，現在更開鬧「雙包政治」，顯出政治玩到山窮水盡。

什麼叫「雙包政治」，舉例而言，民主黨議員尹兆堅說，台灣陸委會表示香港修訂《逃犯條例》，在港台灣人被移送中國大陸的威脅未排除前，不會同意接受移交台灣殺人案疑犯陳同佳。這是台灣最明確地表達立場，期望港府考慮以其他方案處理這次單一事件。

代表商界的自由黨議員鍾國斌更直接說，如台灣政府正式作出有關公布，修例就沒有急切性，沒有必要7月前完成修例，期望政府、建制派及民主派議員可以再從長計議。

而港府政務司長張建宗則說，據他了解，台灣當局希望將疑犯引渡審訊，因此港府會繼續以互相尊重、務實的態度，跟台灣方面溝通。

對台灣表態鬧雙包，還可理解。但香港立法會開會將鬧雙包，則不可理喻。

這次修例，建制派和民主派開火了，誰料一向保持中立只講程序的立法會秘書處也捲入戰火，周六立法會法案委員會開會，出現兩個「主持」分別主持同一委員會會議。議會開成這樣，過往聞所未聞。

「雙包政治」是政治不好玩的極端，其源於不能好好說話。香港特首說反對修例的意見「全部都是廢話」，而民主派議員毛孟靜說特首「講大話」（說謊），兩位都是女性，立法會主席判定後者是英國人說的「非議會語言（unparliamentary language）」。看來香港政治要回歸到好玩，得心領神會前特首曾蔭權那句「我要打好這份工」。

香港特首立法會殺人
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

集體翹班看復仇者聯盟 黑龍江國企主管丟官

2019-05-12 14:28

稱整改排查敏感訊息 視覺中國恢復營運

2019-05-12 11:16

中美戰略衝突 北京學者：下回合打匯率戰

2019-05-12 10:02

薄熙來前妻長子 傳現身山西老家

2019-05-12 09:52

上海巡禮／電商動腦筋 老字號翻身

2019-05-12 00:05

逾200人再湧環亞退款 警員持盾牌維安

2019-05-12 13:59

被拒入美國市場 中國移動批政治偏見

2019-05-12 11:43

4年來第5人 日人在陸從事間諜活動判囚5年半

2019-05-12 11:35

新華社：美實施霸凌 但中國已非軟柿子

2019-05-12 10:59

廣東順德醫院院內感染 5名新生兒死亡13名獲救

2019-05-11 19:33

南投湖泊觀光 爭取兩岸姊妹湖帶入70萬名遊客

2019-05-11 19:10

放貸逾2250億新台幣 耶魯、牛津學霸富二代遭通緝

2019-05-11 16:11

調查內部文件外洩 華懋集團凍職龔家3人

2019-05-11 15:57

火鍋味的牙膏 網友：刷著刷著就吃飽了

2019-05-11 15:51

《神隱少女》上映18年後 才要在中國首映

2019-05-11 14:55

「被撞死翹翹」廈門交通號誌牌罵人直白有效

2019-05-11 13:17

雲南省委前書記秦光榮投案 傳因「兒子被抓」

2019-05-11 12:46

還有1000天 北京2022年冬奧會倒計時裝置點亮

2019-05-11 12:45

疑打水貨HPV疫苗 內地客赴港討公道

2019-05-11 12:31

大學招生出奇招 「超快網速」力抗校花牌 最美大學也要讓它三分

2019-05-11 11:00

「年紀大就別生我！」70歲父賞9歲兒巴掌 診所心碎的一幕

2019-05-11 09:22

出於長期經營策略考量 HTC：將關閉天貓京東旗艦店

2019-05-11 00:04

非洲豬瘟入侵 香港也淪陷

2019-05-10 23:19

腐敗傳聞纏身 雲南省委前書記秦光榮投案

2019-05-10 17:56

天外飛來橫禍！「鐵塊」直插擋風玻璃 副駕爆頭不治

2019-05-10 15:31

江西10歲男生驚傳在校內被女同學家長持刀刺死

2019-05-10 15:22

泡椒鳳爪年賺5億 毛利高達3成7

2019-05-10 13:04

交通警語「罵人醜」 廈門安監：成效顯著

2019-05-10 12:58

為1元掌摑公交司機 海南女乘客被判4年

2019-05-10 12:55

中國大學招生出奇招 請狐狸和老虎代言

2019-05-10 12:53

香港新電子護照5分鐘辦好 6個工作天領到

2019-05-10 12:50

另類教育！大學把建築蓋成馬桶、炸雞…原來寓意深遠

2019-05-10 11:00

陸四省市上調最低工資標準 上海九連漲

2019-05-10 08:57

格庫鐵路青海段 主體工程完工

2019-05-10 02:12

特色活動 新疆旅遊 火了

2019-05-10 02:12

敦煌機場海關開關 接軌國際

2019-05-10 02:12

2025世運會 成都獲得舉辦權

2019-05-10 02:09

招生出奇招 武漢大學找狐狸代言

2019-05-10 00:47

廈門銀行發行台灣同胞專屬信用卡

2019-05-09 18:55
看更多

熱門文章

放貸逾2250億新台幣 耶魯、牛津學霸富二代遭通緝

2019-05-11 16:11

5年建76艦不夠看…共軍造軍艦的速度就像下水餃

2019-05-12 11:00

3600萬送愛女讀耶魯 富爸竟是A級通緝犯

2019-05-12 11:27

被驅逐聲名大噪，武統學者李毅：不好意思沒付廣告費

2019-05-11 22:57

薄熙來前妻長子 傳現身山西老家

2019-05-12 09:52

《神隱少女》上映18年後 才要在中國首映

2019-05-11 14:55

新華社：美實施霸凌 但中國已非軟柿子

2019-05-12 10:59

中美戰略衝突 北京學者：下回合打匯率戰

2019-05-12 10:02

火鍋味的牙膏 網友：刷著刷著就吃飽了

2019-05-11 15:51

美加徵關稅 中共黨報：不屈服於任何極限施壓

2019-05-12 09:36

南投湖泊觀光 爭取兩岸姊妹湖帶入70萬名遊客

2019-05-11 19:10

香江風情／香港政治不好玩

2019-05-12 00:05

廣東順德醫院院內感染 5名新生兒死亡13名獲救

2019-05-11 19:33

MSCI 14日發布A股新成分股

2019-05-12 00:17

香港立法會全武行 議員倒地送醫

2019-05-12 00:05

中石化、中石油憂美制裁 暫停進口伊朗石油

2019-05-11 16:18

王全璋寄家書認錯 王妻：內容像上了4年黨校

2019-05-12 10:41

兩岸急凍 向海基會申訴大減

2019-05-12 00:22

特派員在現場／陸豬事不順 點燃通膨引信

2019-05-12 00:22

調查內部文件外洩 華懋集團凍職龔家3人

2019-05-11 15:57

4年來第5人 日人在陸從事間諜活動判囚5年半

2019-05-12 11:35

陸證監會提四底線 強化監管

2019-05-11 23:29

夏普、海信 和解 Q3重返美國

2019-05-12 00:22

陸準駐日大使：盼合作維持自由貿易體制

2019-05-11 23:44

上海巡禮／電商動腦筋 老字號翻身

2019-05-12 00:05

香港準備撲殺6千隻豬 業界反對

2019-05-12 00:05

被拒入美國市場 中國移動批政治偏見

2019-05-12 11:43

崔永元道歉…陸卷宗遺失案 法官自導自演？

2019-05-12 00:05

陸網貸平台在美掛牌 大漲

2019-05-12 00:22

集體翹班看復仇者聯盟 黑龍江國企主管丟官

2019-05-12 14:28

香港現首例非洲豬瘟 業界反對政府銷毀豬隻

2019-05-12 02:04

稱整改排查敏感訊息 視覺中國恢復營運

2019-05-12 11:16

中國畢業生就業率虛高 官方出手整治

2019-05-11 16:12

「入戲」紀錄片映出文革魂 學者：紅色記憶恐復辟

2019-05-11 20:01

陸股一周／美對陸開鍘 陸股利空出盡?

2019-05-11 13:12

防非洲豬瘟 港澳旅客來台灣 行李查驗百分百

2019-05-12 00:05

易會滿上任百日 對亂象宣戰

2019-05-11 23:25

香港政治 變不好玩

2019-05-12 13:57

逾200人再湧環亞退款 警員持盾牌維安

2019-05-12 13:59

陸辦兩岸青年短片賽 促台灣電影人交流

2019-05-11 16:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top