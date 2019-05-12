香港立會全武行 逃犯委員會議再延

2019-05-12 15:14 世界日報 記者 世界日報 記者 李春 ╱香港12日電



議員上演全武行。 香港中國通訊社 分享 facebook

香港立法會昨天爆發罕見衝突，立法會修訂《逃犯條例》的法案委員會，建制派和民主派之間爆發推撞，雙方均有議員報稱受傷，各自報警；混戰近四小時，經民聯石禮謙「主持」的會議仍未能選出主席，改於14日早上8時30分再開會；而民主黨涂謹申任「主席」的會議亦宣告同天早15分鐘也開會，預料僵局情況將重演；因此建制派醞釀，將草案繞過法案委員會，直接提交大會審議。

立法會法案委員會罕見出現同室雙包會議，民主派先開會，建制派跟著入場，場面開始混亂，雙方互相包圍、指罵，然後是拉扯和推撞，期間民主派議員范國威倒地，被救護車送進醫院，然後多名建制派議員亦報稱受傷。

民主派23名立法會議員發表聲明，已就范國威受傷的事件報警，要求徹查建制派涉嫌襲擊范國威、朱凱等的行為。聲明說，民主派議員在進行合法合憲會議時，建制派議員進入並企圖選舉主席，民主派議員惟有用盡各種合理的抗爭手法盡力阻擋。

聲明又說，政府拒絕聆聽民意，以台灣殺人案作為藉口串同建制派硬推惡法，連基本的公眾諮詢也沒給市民足夠時間反映意見，民主派議員只能在法案委員會把關，根據議事規則全力抗爭。

多名建制派議員也到警察總部報警，指在早上會議期間被推撞及襲擊受傷，工聯會的麥美娟表示右手被壓傷，建制派議員形容「這是香港民主黑暗的一日」。

秘書處稱，根據《立法會（權力及特權）條例》，凡任何人襲擊、妨礙或騷擾任何前往或離開會議廳範圍或在會議廳範圍內的任何議員，即屬犯罪。特首林鄭月娥昨日出席扶貧高峰會未有公開回應事件，港府其後出新聞稿表示極度遺憾，促請議員回復理性討論，平和對話。