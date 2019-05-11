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廣東順德醫院院內感染 5名新生兒死亡13名獲救

2019-05-11 19:33聯合報 記者陳言喬╱即時報導

廣東順德醫院四月下旬爆發院內感染事件，共造成5名新生兒死亡，13名經救治獲救案例。廣東省衛生健康委員會11日下午通報此事件，稱此事件為一起嚴重醫療事故。醫院院長等相關責任人已遭免職等處分。

這起事件最早源於4月23日一名死亡新生兒家長在網上報料稱，順德醫院有群聚感染，造成至少他的孩子與另兩名新生兒死亡。當時順德醫院發布官方微博表達對新生兒的死亡深感惋惜和痛心，並稱省市區健康部門已介入调查。

但同一時間又有該院醫務科的梁姓主任否認此事。他稱，經醫院自查，前述3例患兒在該院的診療過程符合規範，目前不認為與院内感染有關。消息傳出更引起受害家屬與民眾不滿。

最後經調查，廣東省衛生健康委員會和佛山市有關部門11日下午通報，經查，近期發生的南方醫科大學順德醫院新生兒感染事件是一起由腸道病毒引起、因管理不善造成的嚴重醫療事故。目前，該事件已得到妥善處置，沒有發生新的感染病例，涉事機構和人員已被嚴肅查處。

通報稱，經流行病學調查、臨床病例分析、醫院感染調查分析和病原學檢測，現已查明，這是一起由腸道病毒（埃可病毒11型）引起的醫院感染事件，5例患有新生兒肺炎等基礎疾病的患兒死亡，13例感染病例已治癒出院，1例仍在院治療，病情穩定。

據調查，該事件是由於醫院管理工作鬆懈，醫院感染防控規章制度不健全、不落實，新生兒科醫院感染監測缺失，未按規定報告醫院感染等問題造成的一起嚴重醫療事故。

通報稱，依有關規定，責令該院新生兒科病房停業整頓；責成該院針對存在問題，限期嚴格落實整改；督促該院積極做好患兒隨訪、家屬關懷等善後工作。省衛生健康委已部署全省醫療衛生機構全面排查醫院感染防控工作，強化管理，防止類似事件發生。

有相關責任人處理部分，南方醫科大學順德醫院黨委書記兼院長被撤銷黨內職務、免職處理；佛山市順德區衛生健康局分管副局長撤銷黨內職務、免職處理；其他相關責任人也均受到嚴肅處理。

廣東順德醫院爆發院內感染造成５名新生兒死亡。（取自網路）
廣東順德醫院爆發院內感染造成５名新生兒死亡。（取自網路）
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