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南投湖泊觀光 爭取兩岸姊妹湖帶入70萬名遊客

2019-05-11 19:10聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣日月潭和大陸7大湖締交姐妹湖，南投縣長林明溱赴大陸參加姊妹湖活動爭取湖泊觀光，期望加強兩岸湖泊互訪，7大湖每年能至少各有10萬人遊客訪問日月潭，以深度旅遊帶動南投觀光。

日月潭2008年起透過民間旅遊團體陸續和浙江杭州西湖、江蘇溧陽天目湖、吉林長春淨月潭、福建泰寧大金湖、湖北武漢金銀湖、安徽黃山太平湖與重慶長壽湖，締結姊妹湖泊；去年並組成「海峽兩岸姊妹湖產業協作年會」，共謀發展。

林明溱縣長今天和南投縣觀光產業聯盟林志穎理事長等產業代表，到江蘇溧陽市出席「第二屆海峽兩岸姊妹湖產業協作年會」，希望增進湖泊遊客，強化湖泊生態、發展智慧旅遊大數據分析服務。同時也拜會溧陽市委書記蔣峰，蔣峰曾訪問日月潭，對南投縣美麗風光及旅遊特色印象深刻，尤其日月潭是陸客到台觀光首選，他期許各個湖泊共同行銷，提升旅遊質量。

林明溱感謝溧陽市參加「2019南投燈會」設置燈組，也期望透過湖泊觀光，拓展兩岸農業貿易、和旅遊觀光。他也邀請各友好湖泊省市旅行社，到南投進行踩線，發展深度旅遊，帶動日月潭及南投旅遊產值。林明溱邀請各湖泊組團參加南縣三大活動，包括「日月潭萬人泳渡」、「南投世界茶業博覽會」以及「南投燈會」。

明年第三屆年會在日月潭舉辦，由林志穎則接下會旗，歡迎各湖泊明年蒞臨日月潭，期望整合各友好湖泊，達到「優勢互補、協作共贏」的目標。

「海峽兩岸姊妹湖產業協作年會」明年在日月潭舉行，今天會旗交接給南投縣觀光協會理事...
「海峽兩岸姊妹湖產業協作年會」明年在日月潭舉行，今天會旗交接給南投縣觀光協會理事長林志穎。圖／南投縣政府提供
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南投縣長林明溱赴大陸參加姊妹湖活動爭取湖泊觀光，期望7大湖每年能至少各有10萬人...
南投縣長林明溱赴大陸參加姊妹湖活動爭取湖泊觀光，期望7大湖每年能至少各有10萬人遊客訪問日月潭，以深度旅遊帶動南投觀光。圖／南投縣政府提供
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日月潭林明溱燈會
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