「留給詩性心靈的台灣」北京藝術家老村在台北開畫展

2019-05-11 18:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



以創作鄉土小說「騷土」而崛起文壇的老村，耳順之年縱情水墨畫，今起「求諸於野」水墨畫展在台北紀州庵文學森林展出，從5月11日到5月19日；這次46幅中有大量畫作在台灣首次展出，老村說，要把畫作「留給詩性心靈的台灣」。

老村，原名蔡通海，陝西渭北人，現住北京。他出身於貧苦的木匠世家，因強烈感受到黃土地農民有巨大的苦難，遂寄夢於文學。於1990年代初以創作鄉土小說而崛起，他36歲的代表作「騷土」轟動文壇，印行數十萬冊，被譽為「當代最了解中國農村的作家」。45歲為自己傳記和隨筆畫插圖，喚醒繪畫興趣。50歲移師水墨至今。

已故人間副刊主編高信疆曾慧眼發掘出北京鄉土作家老村，讓老村的鄉土創作進入台灣文學領域。老村談到高信疆時這麼寫道，「先生在大陸這些年，幫助過無數的人」，「用他的學識和人格魅力，影響了無數的人」，「一點一滴地，潤物無聲地，把他對中華文化的信仰，傳遞給我們，使我們的生命有了真實的依托」。

談到「老村的畫」，中國藝術研究院戲曲所研究員柯文輝說，那是從泥土裡冒出來的，保持著泥土香味。身為木匠兒子，老村受了很多坎坷，坎坷滋潤了靈氣，在他筆下開花了。他有孩子的天真，有個赤子之心，加之受時代塑造，個人資質與勤奮，畫裡筆力蒼勁渾厚。

柯文輝說，作為寫出非詩之詩的吟遊畫家，老村渴望把畫中山水和讀人心得，與不斷從客體山水化成自己心像的兩條小河神契妙合，將20年前的酷愛傳奇趕出書房，把握契訶夫式凡中掘奇、驚心動魄的熔鑄手段，來觀世作文畫畫。行者無疆，萬里歸來，才懂得故鄉山溪和前者的異同，出與歸，舍一而不可以治學。不可以為大，不可以近道。老村的畫藉此「野」有了確定的欣賞價值。