放貸逾2250億新台幣 耶魯、牛津學霸富二代遭通緝

2019-05-11 16:11 世界日報 記者 世界日報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



知名浙商朱志平的之子朱晟卿因涉及現金貸和暴力催款被通緝。（取材自鳳凰財經網） 分享 facebook 據第一消費金融報導，知名浙商朱志平的之子朱晟卿因涉及現金貸和暴力催款被通緝。朱晟卿還是南京大學統計學碩士及工程學學士，耶魯大學統計學碩士，牛津大學金融經濟學碩士，是著名的創業明星，目前被江蘇警方通緝中。

據報導，朱晟卿有一個了不起的父親，即同方聯合控股的董事長朱志平，主營地產，投資等多元化業務，連續10年躋身「胡潤百富榜」前列，身家有110億人民幣。朱晟卿從出生開始，就被大眾貼上了富二代的標籤。

2014年，朱晟卿回到中國，開始了他的海歸創業之路，先後創立了北京樂創互動有限公司、杭州同方聯合互聯網金融服務公司、同牛網絡科技公司以及知名互聯網金融品牌牛等，在基金電商、互聯網理財、消費金融等多個領域都有建樹。

他進軍互聯網金融，是杭州同方聯合互聯網金融服務有限公司和浙江同牛網絡科技有限公司的第一大股東和CEO。

報導引述，去年因暴力催收，導致一人死亡的同牛科技被查，同牛科技杭州總部和北京分部負責人接連被帶走調查，股東同方聯合控股集團的相關從業人員也被帶走。

公開資料顯示，同方聯合控股集團旗下的杭州同方聯合互聯網金融服務有限公司運營互金平台牛，該平台上線於2015年3月，但後來牛停止運營，網站目前已無法打開。據悉，在牛停止運營後，朱晟卿為了保留當時牛組建的人才團隊，到北京開辦了現金貸平台同牛科技。

據網路資料顯示，由於暴力催收、套路貸、砍頭息等問題，一信貸被列入「2017互聯網消費金融十大黑榜商家」。按此推斷，朱晟卿極有可能與同牛科技被查有關。

有新聞報導顯示，同牛科技系統累計協助放款超500億人民幣（約2250億新台幣）。