疑打水貨HPV疫苗 內地客赴港討公道

2019-05-11 12:31 世界日報 香港新聞組╱香港11日電



打水貨HPV疫苗針，內地客討公道。香港中國通訊社 分享 facebook

9價子宮頸癌疫苗（HPV 9價預防疫苗）的全球唯一生產商默克(Merck)藥廠，早前點名指從未向環亞體檢集團提供HPV九價子宮頸癌預防疫苗，昨日有逾50名內地客人聚集該集團辦事處，要求解釋及退款，更報警求助。海關及衛生署表示正跟進案件。環亞發表聲明，指所提供的疫苗均由默克生產，又指會為未使用或未完成注射疫苗之服務，作出全部或部分退款安排。

香港文匯報報導，位於佐敦嘉賓商業大廈的環亞體檢集團，昨日有大批內地顧客因懷疑曾在該處注射水貨疫苗，上門要求退款，最高峰時現場約有50多人，診所安排她們逐一進入診所辦理退款手續。

據報導，來自廣州的鄭小姐不接受退款了事，她表示以6000多港元(約765美元)注射三針。今年已打了兩針，昨日來到環亞準備打第三針，卻見現場有要求退款的排隊人龍，更從他人口中得知之前所注射的疫苗來源成疑，恐自己的健康因此而受影響，故除要求環亞退回全部款項，亦要求對方提供證明文件，以顯示疫苗沒有問題，但環亞既未能提供證明，並只同意退回未打一針的費用，令她非常不滿，決定報警求助，以求取回公道。

江蘇客：對港醫療失信心

報導指出，幾經舟車勞頓才從江蘇來港注射疫苗的田小姐，也是經過中介安排來環亞打針，3針共費6600港元，已打了1針。她得知環亞提供的針藥疑有問題後，即來港追究，但只獲退回未打兩針共4400港元(約560美元)費用，她只好無奈接受退款，但已對香港醫療服務失去信心。

警方及海關接報後派員到環亞調查。警方發言人表示，下午1時許接到內地人士報案，懷疑集團提供疫苗的真偽。警員到場了解後，並無作出拘捕，案件由「求警調查」轉為「糾紛」。海關則表示正跟進案件。

衛生署回應指，該署正積極跟進及調查，當發現有人涉嫌非法售賣或管有未經註冊藥劑製品作售賣用途，會即時展開調查，需要時會與執法部門聯合行動。署方強調，香港目前只有一種已註冊的九價子宮頸癌預防疫苗，屬於醫生處方藥物，註冊證明書持有人為默克藥廠。

環亞體檢集團昨日傍晚發表聲明指出，該公司一直向客戶提供最高質素產品；其所提供之HPV疫苗均由默克藥廠生產，以恰當的方式運送和儲存，符合最高質素。