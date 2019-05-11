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還有1000天 北京2022年冬奧會倒計時裝置點亮

2019-05-11 12:45世界日報 中國新聞組／北京11日電

冬奧會倒計時裝置點亮玲瓏塔。中國新聞社
冬奧會倒計時裝置點亮玲瓏塔。中國新聞社
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北京2022年冬奧會10日起進入倒計時1000天，相關慶典活動10日晚在奧林匹克公園玲瓏塔南側廣場舉行，倒計時裝置正式啟動，「北京2022年冬奧會和冬殘奧會志願服務行動計畫」也正式發布。北京新體育衛視——冬奧紀實頻道於10日零時起正式上星播出。

北京青年報報導，10日晚7時15分，包括運動員、志願者代表等在內的1500人齊聚奧林匹克公園，迎接北京冬奧會倒計時1000天的到來。在精采的文藝演出之後，活動迎來了高潮。「5、4、3、2、1……」在全場觀眾的倒數聲中，北京冬奧會倒計時裝置於8時整正式點亮，當1000天的數字在玲瓏塔大屏幕上亮起的一刻，現場一片歡騰。

據報導，北京冬奧會倒計時裝置由近1000平方米的LED網幕顯示屏組成，搭設在奧林匹克公園中心區核心位置的玲瓏塔上。倒計時裝置搭設在塔身南側四至七層，透過屏幕顯示倒計時畫面，畫面從上至下為：北京冬奧會會徽、冬奧會倒計時文字、倒計時數字。據瞭解，倒計時裝置顯示系統是中國自主研發，體現了這一領域科技發展的新成果，契合科技奧運的理念。

報導指出，北京市市長、北京冬奧組委執行主席陳吉寧表示，北京冬奧會倒計時1000天的到來，標誌著冬奧籌辦工作邁入一個新台階。目前，冬奧籌辦各項工作全面有序推進，場館和基礎設施加快建設，賽事組織和賽會服務紮實推進，市場開發勢頭良好，宣傳推廣持續升溫，冰雪運動加快普及，形成了廣大群眾積極參與冰雪運動、支持冬奧籌辦的生動局面。

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