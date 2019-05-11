雲南省委前書記秦光榮投案 傳因「兒子被抓」

2019-05-11 12:46 世界日報 中國新聞組／北京11日電



雲南省委原書記秦光榮主動投案。中國新聞社 分享 facebook

雲南省委前書記秦光榮涉嫌嚴重違紀違法，日前主動投案。中國經濟週刊報導，「應該是因為兒子被抓了，不得不投了」。

報導指出，知情人士透露，秦光榮此時主動投案，應該與其兒子秦嶺有關，秦嶺曾是中國華融資產管理股份有限公司（簡稱中國華融）系上市公司高管，該公司黨委書記、董事長賴小民落馬後，秦嶺也已於去年底被查。

據報導，來自香港的消息人士透露，秦光榮的兒子秦嶺曾任華融投資股份有限公司（簡稱華融投資）董事會主席，其在數月前已被帶走接受調查。

據了解，華融投資是中國華融資產管理股份有限公司旗下香港上市的綜合投融資方案提供商。 2018年11月27日，華融投資曾發布公告稱，由於個人原因，秦嶺已辭任董事會主席及執行董事。同日，華融國際董事及總經理于猛獲任為華融投資執行董事及董事會主席。

報導稱，據上述公司的內部人士說，之後秦嶺再無新的任職，實際已經被抓了，目前仍處調查階段。

據報導，2016年6月24日，秦嶺獲任華融投資非執行董事，在華融投資的公告中介紹：時年38歲；擁有逾15年的財務經驗。

報導說，據上述內部人士透露，自2018年4月賴小民「落馬」後，華融系多位高管被帶走調查，秦嶺便是其中之一。而秦嶺在賴小民「落馬」後仍不收手，「裡應外合搞錢」。

報導指出，一位知情的香港人士說：「說是主動投案自首，實為不投不行了。如今，一門兩父子，皆為階下囚。父子倆只能比誰交代問題更徹底。」

報導說，值得一提的是，2019年5月，距離秦光榮卸任雲南省委書記一職已過去四年多，隨著他的主動投案，雲南已有兩任省委書記「落馬」，另一任是白恩培。