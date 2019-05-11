親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

最「髒」的食物之一 你還在直接把雞蛋放冰箱？

台灣電動車政策急轉彎！全球四大天王臉都綠了

雲南省委前書記秦光榮投案 傳因「兒子被抓」

2019-05-11 12:46世界日報 中國新聞組／北京11日電

雲南省委原書記秦光榮主動投案。中國新聞社
雲南省委原書記秦光榮主動投案。中國新聞社
分享

雲南省委前書記秦光榮涉嫌嚴重違紀違法，日前主動投案。中國經濟週刊報導，「應該是因為兒子被抓了，不得不投了」。

報導指出，知情人士透露，秦光榮此時主動投案，應該與其兒子秦嶺有關，秦嶺曾是中國華融資產管理股份有限公司（簡稱中國華融）系上市公司高管，該公司黨委書記、董事長賴小民落馬後，秦嶺也已於去年底被查。

據報導，來自香港的消息人士透露，秦光榮的兒子秦嶺曾任華融投資股份有限公司（簡稱華融投資）董事會主席，其在數月前已被帶走接受調查。

據了解，華融投資是中國華融資產管理股份有限公司旗下香港上市的綜合投融資方案提供商。 2018年11月27日，華融投資曾發布公告稱，由於個人原因，秦嶺已辭任董事會主席及執行董事。同日，華融國際董事及總經理于猛獲任為華融投資執行董事及董事會主席。

報導稱，據上述公司的內部人士說，之後秦嶺再無新的任職，實際已經被抓了，目前仍處調查階段。

據報導，2016年6月24日，秦嶺獲任華融投資非執行董事，在華融投資的公告中介紹：時年38歲；擁有逾15年的財務經驗。

報導說，據上述內部人士透露，自2018年4月賴小民「落馬」後，華融系多位高管被帶走調查，秦嶺便是其中之一。而秦嶺在賴小民「落馬」後仍不收手，「裡應外合搞錢」。

報導指出，一位知情的香港人士說：「說是主動投案自首，實為不投不行了。如今，一門兩父子，皆為階下囚。父子倆只能比誰交代問題更徹底。」

報導說，值得一提的是，2019年5月，距離秦光榮卸任雲南省委書記一職已過去四年多，隨著他的主動投案，雲南已有兩任省委書記「落馬」，另一任是白恩培。

秦嶺香港北京
>獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

疑打水貨HPV疫苗 內地客赴港討公道

2019-05-11 12:31

「年紀大就別生我！」70歲父賞9歲兒巴掌 診所心碎的一幕

2019-05-11 09:22

出於長期經營策略考量 HTC：將關閉天貓京東旗艦店

2019-05-11 00:04

還有1000天 北京2022年冬奧會倒計時裝置點亮

2019-05-11 12:45

大學招生出奇招 「超快網速」力抗校花牌 最美大學也要讓它三分

2019-05-11 11:00

非洲豬瘟入侵 香港也淪陷

2019-05-10 23:19

腐敗傳聞纏身 雲南省委前書記秦光榮投案

2019-05-10 17:56

天外飛來橫禍！「鐵塊」直插擋風玻璃 副駕爆頭不治

2019-05-10 15:31

江西10歲男生驚傳在校內被女同學家長持刀刺死

2019-05-10 15:22

泡椒鳳爪年賺5億 毛利高達3成7

2019-05-10 13:04

交通警語「罵人醜」 廈門安監：成效顯著

2019-05-10 12:58

為1元掌摑公交司機 海南女乘客被判4年

2019-05-10 12:55

中國大學招生出奇招 請狐狸和老虎代言

2019-05-10 12:53

香港新電子護照5分鐘辦好 6個工作天領到

2019-05-10 12:50

另類教育！大學把建築蓋成馬桶、炸雞…原來寓意深遠

2019-05-10 11:00

陸四省市上調最低工資標準 上海九連漲

2019-05-10 08:57

格庫鐵路青海段 主體工程完工

2019-05-10 02:12

特色活動 新疆旅遊 火了

2019-05-10 02:12

敦煌機場海關開關 接軌國際

2019-05-10 02:12

2025世運會 成都獲得舉辦權

2019-05-10 02:09

招生出奇招 武漢大學找狐狸代言

2019-05-10 00:47

廈門銀行發行台灣同胞專屬信用卡

2019-05-09 18:55

兩岸青年短片大賽 「颱風」等44部入圍作品名單公布

2019-05-09 17:34

女搶公交車方向盤肇禍 落戶上海泡湯了

2019-05-09 17:30

菸蒂引燃滿地柳絮 山東駕校40車輛燒成空殼

2019-05-09 17:29

「復仇者聯盟」同款水果火了 陸網友：是最難吃的水果

2019-05-09 17:06

華懋慈善基金12年未啟動 龔仁心促換遺產管理人

2019-05-09 15:46

城大之後…科大也切「燒豬」？原來是蛋糕

2019-05-09 15:45

大陸首季人均消費排名 上海人最會賺也最敢花

2019-05-09 15:06

失聯40天終於找到…「中國最年輕富豪」王悅涉操縱股市被刑拘

2019-05-09 12:35

婚戀網談網戀 還沒配對先被詐

2019-05-09 12:35

網路找代吵 還沒解氣先犯罪

2019-05-09 12:33

西班牙發大財？中國足球一帶一路的「武球王」西征

2019-05-09 09:36

兩岸青少年論壇 邀你體驗新媒體

2019-05-09 03:05

世界港口大會 50國企業聚廣州

2019-05-09 02:57

互聯網醫院 大陸達158家

2019-05-09 02:56

提早50天 華龍一號核電機組冷試一次成功

2019-05-09 02:55

受賄46億 山西貪官張中生判死

2019-05-09 00:03

仲介台灣學生到陸留學 12業者送辦

2019-05-09 00:03
看更多

熱門文章

「年紀大就別生我！」70歲父賞9歲兒巴掌 診所心碎的一幕

2019-05-11 09:22

非洲豬瘟入侵 香港也淪陷

2019-05-10 23:19

六四30年 美國戰略錯誤造就紅色帝國

2019-05-10 13:31

從李登輝、川普、習近平的共同點，兩岸觀察家分析：台灣未來命運，戰略比戰術更重要

2019-05-10 14:32

港鐵學生哥橫睡扶手如「小龍女」 網民看圖造句超爆笑

2019-05-11 08:47

出於長期經營策略考量 HTC：將關閉天貓京東旗艦店

2019-05-11 00:04

天外飛來橫禍！「鐵塊」直插擋風玻璃 副駕爆頭不治

2019-05-10 15:31

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16

泡椒鳳爪年賺5億 毛利高達3成7

2019-05-10 13:04

畢業於耶魯和牛津的富二代 經營現金貸被通緝

2019-05-10 16:57

江西10歲男生驚傳在校內被女同學家長持刀刺死

2019-05-10 15:22

大學招生出奇招 「超快網速」力抗校花牌 最美大學也要讓它三分

2019-05-11 11:00

德仁天皇即位後 第一位見的外賓是他

2019-05-10 17:57

為1元掌摑公交司機 海南女乘客被判4年

2019-05-10 12:55

腐敗傳聞纏身 雲南省委前書記秦光榮投案

2019-05-10 17:56

5G手機買不起？華為：千元機明年底上市

2019-05-11 12:10

交通警語「罵人醜」 廈門安監：成效顯著

2019-05-10 12:58

林榮基在台工作有難度 法定月薪門檻近50K

2019-05-10 14:38

關稅制裁後 中國經濟GDP至少再降0.1-0.2個百分點

2019-05-10 14:26

亞投行首次發債 獲44億美元超額認購

2019-05-10 14:27

人行信心喊話 陸股強彈

2019-05-10 23:59

兩岸媒體人北京峰會 聚焦務實合作

2019-05-11 00:53

科創板布局 雷軍成大贏家

2019-05-11 01:43

林鄭指反修例是「廢話」 7泛民議員反嗆遭逐離場

2019-05-10 17:59

新疆再教育營內幕曝光 前雇員揭洗腦虐待酷刑

2019-05-10 23:16

陸Q1經常帳順差586億美元

2019-05-11 01:43

回饋故鄉台南 台協會長王慶祥不怕當傻瓜

2019-05-11 01:43

兩岸近百媒體聚北京 汪洋籲為和平統一貢獻力量

2019-05-10 21:34

天眼查拿下企業徵信牌照

2019-05-11 01:43

美國加徵關稅後 港股反趨穩上漲239點

2019-05-10 17:44

曾與中關村齊名 台資商場百腦匯北京店6月關閉

2019-05-10 16:48

非洲豬瘟襲香港 6千頭豬隻將全數銷毀

2019-05-11 00:08

劉結一會見中國國民黨前主席吳伯雄

2019-05-10 20:06

引渡何志平？ 港府擬要求美方移交返港服刑

2019-05-10 17:57

港議會審議逃犯條例 卻陷入一片混亂

2019-05-11 10:31

廣州台協會長王慶祥 為官民搭橋

2019-05-11 01:42

騰訊阿里品牌價值 締新猷

2019-05-11 01:41

楊潔篪下周訪日 為習出訪最終協商

2019-05-11 00:46

林鄭「廢話論」 被批對港破壞更甚梁振英

2019-05-10 17:51

川普對中國強硬 港媒指有民意背書

2019-05-11 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top