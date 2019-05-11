「年紀大就別生我！」70歲父賞9歲兒巴掌 診所心碎的一幕

2019-05-11 09:22 聯合新聞網 綜合報導



香港一名網友發文表示，近日在診所看到一對父子，年紀差距甚大，大約70歲的爸爸要求9歲兒子下次再陪他複診，兒子頂嘴，父親當場氣得場賞他一巴掌，兒子則強忍著淚水，領完藥後衝出診所，讓人感到心碎。（示意圖） 圖／stocksnap 分享 facebook 許多父母親老來得子會相當開心，把孩子捧在手上，但卻也有另一處令人鼻酸的地方是，父母老了，孩子卻還小，不僅相處的時間不多，還可能需要孩子能早點獨立，香港一名網友發文表示，近日在診所看到一對父子，年紀差距甚大，大約70歲的爸爸要求9歲兒子下次再陪他複診，兒子卻直說：「你明知年紀大就不應該生我」，父親當場氣得場賞他一巴掌，兒子則強忍著淚水，領完藥後衝出診所，讓人感到相當心碎。

網友在「高登討論區」發文，表示這是真實案例，在診所看到這名年約70歲的老伯伯，腰挺不直、眼睛也有點問題，兒子看起來身高大約半個門，大約是9歲，父親問兒子何時複診時，兒子不耐煩的回：「下星期，紙條上也有寫。」後來父親又對兒子說「下次複診你也要來，因為我不會認路。」兒子卻說：「認不得路可以自己問人阿」。

父親當場氣炸，痛罵「你這個混蛋，小小年紀對我態度就這麼差，叫你做什麼都不聽話了是嗎？」但兒子此時卻又脫口說出「別人家小孩都是爸爸帶著出去玩，只有我要帶著爸爸看醫生，你既然知道自己有年紀，那就不要生我啊！」聽完後父親更是火大，當眾給兒子一巴掌，強調自己有年紀了，所以兒子才應該要負責照顧他，男孩則強忍著淚水，直到領完藥後衝出門，不管行動遲緩的父親。

網友看完後除了鼻酸，也有人認為「這孩子的幸福被爸爸給破壞了」、「原來頂嘴就要被賞巴掌，看來爸爸活一把年紀還是很自私」但也有人認為「爸爸很快就會走了，孩子照顧上應該不會有太大壓力」、「這代溝也太大」、「如果是我，也會賞那個孩子一巴掌」、「父子年紀差這麼大，生活應該也很辛苦。」