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非洲豬瘟入侵 香港也淪陷

2019-05-10 23:19聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸非洲豬瘟疫情蔓延全國，香港10日晚間也傳出失守，出現首宗非洲豬瘟，香港食物及衞生局局長陳肇始晚間10時召開記者會對外通報，上水屠房（屠宰場）有大陸的豬內臓樣本驗出非洲豬瘟病毒，當局決定銷毀上水屠房內所有豬隻。

香港01報導，上水屠房有廣東入口豬隻內臟，驗出帶有非洲豬瘟病毒，約6000隻活豬將被人道毀滅。按之前所定，屠房將停止運作數日，以便進行消毒，即供應市場的活豬將銳減八成；荃灣屠房只可供應約400隻本地活豬。

據了解，被驗出有非洲豬瘟的豬隻，是早於5月2日被發現異樣，當局於是將其抽樣化驗。

針對疫情，漁護署助理署長（檢驗與檢疫）薛漢宗早前表示，當非洲豬瘟發生在屠場時就有三種應對方法：

第一，如在屠場中發現有非洲豬瘟病毒在豬隻間傳播，屠場中所有豬隻都會銷毀，不會讓其進入食物鏈。

第二，如果在屠場中沒有發現非洲豬瘟，但有豬場曾經把有非洲豬瘟的豬隻送到屠場，就會把該豬場該批次豬隻銷毀，並檢驗屠場中其他批次的豬隻，證實沒有帶非洲豬瘟時，才會繼續屠宰。

第三，如果有豬隻未入屠房，「或剛剛在屠房側邊已被我們截獲，而我們又可把其分離」，會把這些非洲豬瘟的豬隻銷毀，屠房的其他豬隻亦會經檢測，如證實沒有帶非洲豬瘟時，才會繼續屠宰。

香港本地豬農表示，不知道該批驗出豬瘟的豬隻是否已流出市面，但上水屠房會因此事件關閉6日。現時香港每日共有300至400隻本地活豬，由43個豬場供應，他坦言事件會影響豬肉供應量。

報導稱，有關豬隻是目測過程發現有異常，繼而保留樣版作測試。該批次的豬隻已即時送返廣東省，未有流出市面。該樣版於其後的測試中，終被驗出病毒。

香港政府早前曾巡查本地養豬場，以確保防範非洲豬瘟的防疫措施。但疫情仍然發生。（香...
香港政府早前曾巡查本地養豬場，以確保防範非洲豬瘟的防疫措施。但疫情仍然發生。（香港政府新聞處）
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5月10日晚十時，香港特區政府食物及衛生局局長陳肇始（右二）召開記者會公布，上水...
5月10日晚十時，香港特區政府食物及衛生局局長陳肇始（右二）召開記者會公布，上水屠房有內地豬內臓樣本驗出非洲豬瘟病毒，當局決定銷毀上水屠房內所有豬隻。（中通社）
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非洲豬瘟香港疫情
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