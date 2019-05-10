腐敗傳聞纏身 雲南省委前書記秦光榮投案

2019-05-10 17:56 世界日報 中國新聞組╱北京10日電



中紀委9日發布消息稱，雲南省委前書記秦光榮涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受調查。多維新聞指出，值得關注的是，該級官員主動投案在中共反腐過程中實屬罕見。而其也被指曾與多名落馬高官關係密切。

據報導，秦光榮頗具爭議，但腐敗傳聞纏身的他屢次「平安落地」。此前媒體披露，秦光榮為討好令家（政治局前委員令計劃），對其利益輸送。秦光榮也把自己侵吞的國有資產，轉給令家和周永康（中央政治局前常委）家族，來換取政治利益和保護。 此外，秦光榮與薄熙來的關係也為外界關注。2012年時任重慶書記的薄熙來率團考察雲南，在滇池邊餵海鷗，秦光榮陪同在側。

公開資料顯示，秦光榮1950年生，湖南永州人，畢業於湖南衡陽師範專科學校中文系，在湖南省工作多年。1999年1月，秦光榮跨省到雲南工作，擔任省委常委、政法委書記，從那時起到2014年10月，他在雲南工作了16年，其後接替白恩培成為雲南省委書記。2014年11月，秦光榮赴全國人大任職。

針對此一「罕見」主動投案，人民網9日也刊登題為「秦光榮『主動投案』，就等於『自首』嗎？」文章點明兩者差異。

該文指出，「自首」的主體已構成犯罪、觸犯刑法，其中涉嫌職務違法犯罪者可以向監察部門自首，涉嫌刑事犯罪者則應當向公安機關自首；而「主動投案」的主體則不一定構成犯罪，如果構成違紀，可以向紀委主動投案；如果構成職務違法但尚未構成職務犯罪，也可以向監委主動投案，但以上情形並未構成職務犯罪，不能稱作「自首」。只有構成職務犯罪、足以移送司法機關的情形，才有可能構成「自首」。

尚不能認定自首

對於秦光榮，文章稱，有可能他主動交代的涉嫌違紀違法的情形尚未嚴重到構成職務犯罪；其次，有可能他儘管已主動投案，但尚未如實供述職務犯罪的罪行；也有可能是他涉嫌職務犯罪的情況較為複雜，目前要認定「如實供述自己的罪行」還需一個過程，尚不能認定為自首情節。