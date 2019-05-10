香港新電子護照5分鐘辦好 6個工作天領到

2019-05-10 12:50 世界日報 香港10日電



入境處14日推出「新一代電子護照系統」，助理處長陳天賜指出，市民14日可使用更新的入境處手機應用程式，或親自到入境事務大樓或六個分區辦事處，透過申請證件服務站，一次過處理填表、拍攝證件照及付款程序，五分鐘內便可辦妥，申請日後計起，最快六個工作天後可領取新護照。即場影相有九次機會挑出最「心儀」的一張相。

香港01報導，陳天賜9日向傳媒展示全新的申請證件服務站，並更新入境處手機應用程式。不過，自助站只限合資格市民使用，而換證時間將由十天大大縮短至五天。

據報導，入境處將於14日起推出15部新的申請證件服務站，未來兩周，於全港增加至28部服務站，總斥資230萬港元（約29萬美元）。陳天賜透露，市民14日起可親自到入境處總部或六間分區辦事處，使用申請證件服務站或已更新的手機應用程式，一次過完成填表、拍攝或上載證件照，以及付款手續。

報導稱，入境處的自助服務站，可協助市民只須插入個人身份證，然後挑選拍攝或掃描自攜照片，填寫並核實申請資料，簽署後再以八達通或易辦事方式繳款，最後領取通知書，申請程序便「大功告成」，五分鐘內可辦妥。自助服務站設有高階單鏡反光相機，可免費拍攝最多三次、每次三張的證件相，即可「九揀一」作為新護照上的「大頭相」。