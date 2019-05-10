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為1元掌摑公交司機 海南女乘客被判4年

2019-05-10 12:55世界日報 北京10日電

2018年陳姓女乘客掌摑公交車司機案，將陳姓女乘客判處有期徒刑4年。 (取材自南...
2018年陳姓女乘客掌摑公交車司機案，將陳姓女乘客判處有期徒刑4年。 (取材自南海網)
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2018年發生在海口市的陳姓女乘客掌摑公交車司機案，據南海網、環球網及澎湃新聞報導，海口市美蘭區人民法院9日上午開庭審理並當庭宣判，依危險方法危害公共安全罪，將陳姓女乘客判處有期徒刑4年。

報導指出，2018年12月27上午，海口公交駕駛員符傳明駕駛30路公交車從永和花園站發車，行經港澳開發區站時，陳姓女乘客上車問他到西站多少錢，符傳明回答「分段收費，全程2元，過西站之前是1元，從西站之後是2元。」女乘客質疑駕駛員亂收費，並說「之前都是1塊錢」。

沒多久女乘客又返回駕駛座指責符傳明，並拉扯符傳明詢問工號，聲稱要投訴。當抵達海口汽車西站時，符傳明見女乘客未下車，就提醒了她，女乘客說不下車，符傳明於是繼續行駛，「妳是不是每次坐車這段路都是1塊錢？如果妳每次都是1塊錢那說明妳逃票了。」在等待紅綠燈時符傳明又向女乘客問道，並未得到回覆。

隨後車行至萬福新村站，由於乘客量較大，車子等了稍長時間才重新起步，「師傅，你知道你耽誤我多長時間嗎?我要投訴你。」車子起步沒多久，該名女乘客突然衝向駕駛座再次指責符傳明，認為其故意刁難想要浪費自己的時間，並動手打了正在駕車中的符傳明一巴掌。

「當時我已經懵了，真的很生氣，但是多年開車經驗讓我還是第一時間選擇靠邊停車，保證全車安全再處理這件事情。」符傳明將車子順利停靠後，拿起手機報警處理。

事後，海口市公共交通總公司副總經理桂文斤肯定符傳明的表現，並將為其申請「委屈獎」，也要求其他司機在面對同類事件時要理性地處理，保證交通安全。

中國新聞網報導，女乘客事後稱，已認識到自己當時的行為是一個錯誤。她說，自己當時不應該太過於衝動去打司機，這關係到車上所有人生命安全，「這一點是我錯了」。

北京南海開發區
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