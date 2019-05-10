交通警語「罵人醜」 廈門安監：成效顯著

2019-05-10 12:58 世界日報 北京10日電



一段廈門海翔大道附近公路豎立另類警示牌的視頻日前在網路暴紅，「你丑你橫穿」、「你橫穿馬路，家人醫院等你！」、「被撞死翹翹」等另類標語引發兩極評價。對此，當地安監站稱，設牌是因常有行人橫穿馬路，存在安全隱患。目前，道路兩側防護設施完成，有爭議的警示標語已經全部改為更容易被大家接受的普通交通安全提示標語。

一段廈門海翔大道附近公路豎立另類警示牌的視頻日前在網路暴紅。 (取材自北京青年報) 分享 facebook

北京青年報報導，在廈門市海翔大道附近公路上不少另類警示牌引人注目。除了畫有禁止人行標志和「請走地下通道」字樣， 「你丑你穿行！」、「還橫穿馬路！被撞就死翹翹」等警示語讓人觸目驚心。這些警示牌被當地人稱作「最直白交通警示」。附近居民為贊同標語之設立，「說出了不文明交通行為的嚴重後果，警示作用更大」、「一條路上有很多招牌，標語沒有特色的話，不容易引起人們注意。」但也有人對此表示不適，「開車人看到這些特殊的字眼會覺得很晦氣，影響心情。」

海翔大道是廈門島外重要交通樞紐，過往車輛多為大型集裝箱貨車，且開得飛快。此外，由於海翔大道處在第三期擴建改造中，道路邊的隔離護欄設置不完善，有人為了方便隨意橫穿馬路，去年上半年當地曾發生兩起致人死亡交通事故。這批「最直白交通警示牌」因此設立，目的是為了警示不遵守交通規則橫穿馬路的行人。

安監站站長莊忠偉表示，警示標語的作用很是明顯，今年截至目前，海翔大道東孚路段再未發生致人死亡交通事故。