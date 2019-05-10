女子打公車司機一巴掌 被判刑四年

2019-05-10 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



一名30歲的女子因掌摑公車司機，9日在海口市美蘭區法院宣判。據海南日報報導，法院一審對該女子判刑4年，罪名是以危險方法危害公共安全。

澎湃新聞報導，掌摑公車司機的人受到刑事處罰，在網路上叫好聲一片，但也有人質疑，僅打了一巴掌就判刑4年，是否量刑過重？

該女子於2018年12月27日下午在海口市乘坐30路公車，因為詢問車費問題與司機發生口角。事發時的監控錄影顯示，司機正在駕駛公車，該女子站在一旁與他爭論。當時，女子用手扯下掛在公車擋風玻璃內的國旗，扔到車門前。兩人繼續爭吵。情緒激動的女子突然伸出右手，打了司機臉部一巴掌。司機立即刹車，打電話報警。警方趕到現場帶走該女子。

此案9日在海口市美蘭區法院開庭審理並當庭宣判。

湘潭大學法學院教授張永紅分析，法院對該女子的判罰，依據的是大陸刑法第114條的規定：放火、決水、爆炸以及投放毒害性、放射性、傳染病病原體等物質，或者以其他危險方法危害公共安全，尚未造成嚴重後果的，處三年以上十年以下有期徒刑。

張永紅說，掌摑公車司機的行為，屬於上述條款中放火、決水、爆炸等行為之外的其他危險方法，毆打司機危及公共安全，構成以危險方法危害公共安全罪。

被打的司機說，當時公車行駛在城市主幹道，時速20多公里，且正處於加速過程；車上有包括老人在內6名乘客。如果車輛出現事故，後果不堪設想。