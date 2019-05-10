陸四省市上調最低工資標準 上海九連漲

2019-05-10 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



據中新經緯初步統計，截至5月9日，大陸年內已有4省市上調最低工資標準。31個省市當中，上海、北京、廣東、天津、江蘇、浙江等地月最低工資標準超過人民幣2000元。

大陸的最低工資標準，是指勞工在法定工作時間或依法簽訂的勞動合同約定的工作時間內，提供正常勞動的前提下，用人單位依法應支付的最低勞動報酬。省、自治區、直轄市範圍內的不同行政區域，可以有不同的最低工資標準。

今年以來，明確調整最低工資標準的地區至少有上海、北京、重慶、陝西等4省市。

目前，上海、廣東、北京、天津、江蘇、浙江等6省市的月最低工資標準，均超過人民幣2000元，上海以每月2480元的最低工資標準居首。

北京的小時最低工資標準依舊為全大陸最高，為人民幣24元；上海次之，為22元；天津位居第三，達到20.8元；廣東為20.3元，位居第四。

上海自2010年以來，已經連續9年提升最低工資標準。

北京師範大學中國收入分配研究院研究員詹鵬表示，沿海發達地區在年內繼續調整最低工資標準的可能性比較大。而內陸地區即將達到窗口期的地區，很可能也會在年內調整最低工資標準。