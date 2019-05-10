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陸四省市上調最低工資標準 上海九連漲

2019-05-10 08:57聯合報 記者李仲維╱即時報導

據中新經緯初步統計，截至5月9日，大陸年內已有4省市上調最低工資標準。31個省市當中，上海北京、廣東、天津、江蘇、浙江等地月最低工資標準超過人民幣2000元。

大陸的最低工資標準，是指勞工在法定工作時間或依法簽訂的勞動合同約定的工作時間內，提供正常勞動的前提下，用人單位依法應支付的最低勞動報酬。省、自治區、直轄市範圍內的不同行政區域，可以有不同的最低工資標準。

今年以來，明確調整最低工資標準的地區至少有上海、北京、重慶、陝西等4省市。

目前，上海、廣東、北京、天津、江蘇、浙江等6省市的月最低工資標準，均超過人民幣2000元，上海以每月2480元的最低工資標準居首。

北京的小時最低工資標準依舊為全大陸最高，為人民幣24元；上海次之，為22元；天津位居第三，達到20.8元；廣東為20.3元，位居第四。

上海自2010年以來，已經連續9年提升最低工資標準。

北京師範大學中國收入分配研究院研究員詹鵬表示，沿海發達地區在年內繼續調整最低工資標準的可能性比較大。而內陸地區即將達到窗口期的地區，很可能也會在年內調整最低工資標準。

值得注意的是，隨著最低工資標準的上調，與之相掛鉤的失業保險金標準、有關就業補助標準、工傷保險相關待遇標準等也將作出相應上調。上海已經明確上述民生待遇的相應上調方式。其中，失業保險金最高標準將從人民幣1770元調整到1815元。

大陸4地上調最低工資標準，上海9連漲，多地年內可能跟進。中新經緯資料照
大陸4地上調最低工資標準，上海9連漲，多地年內可能跟進。中新經緯資料照
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