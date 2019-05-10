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2025世運會 成都獲得舉辦權

2019-05-10 02:09聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

四川成都獲得2025年世界運動會舉辦權。成都市市長羅強在會上致辭。 新華社
四川成都獲得2025年世界運動會舉辦權。成都市市長羅強在會上致辭。 新華社
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9日在澳大利亞黃金海岸舉行的國際世界運動會協會2019年全會上，成都獲得2025年世界運動會舉辦權，成為中國大陸首個舉辦這項賽事的城市。

新華社報導，國際世界運動會協會執委會向所有37個會員國際單項體育聯合會提交了成都申辦報告的評估結果。與會全體代表投票決定將這一賽事的舉辦權授予成都。

成都代表團在主題陳述和展示後，與國際世界運動會協會簽訂正式舉辦合同。國際奧委會副主席、薩馬蘭奇體育發展基金會理事長於再清等出席活動。

「中國有豐富而優秀的體育賽事舉辦經驗，中國的年輕人數量眾多、開放熱情，我們的很多項目都是年輕人喜歡的，由成都舉辦這一賽事讓我們有機會將很多新運動推廣到中國更廣泛的地區。」國際世界運動會協會主席佩魯萊納說。

申辦2025年世運會也是成都創建世界賽事名城、打造「三城三都」的重要舉措。成都市體育局局長熊艷表示，希望一系列國際賽事的相繼舉行，推動成都全民健身運動的發展，為成都帶來更多國際元素。

世界運動會是由國際世界運動會協會主辦的一項國際性體育盛會，競賽項目以非奧運會項目為主，1981年首次舉辦，每4年舉行一次，每屆於奧運會次年舉行，截至目前共舉辦了十屆，第十一屆世界運動會將於2021年在美國伯明罕舉行。

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