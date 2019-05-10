親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

敦煌機場海關開關 接軌國際

2019-05-10 02:12聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

甘肅敦煌機場海關9日正式開關對外辦理海關業務，地處西北內陸腹地的歷史文化古郡敦煌在沉寂千年之後「復關」。相比其境內擁有中國早期海關雛形和職能的玉門關、陽關，新設的海關將使敦煌面向世界的進出口貿易和文化交流傳播更為便捷。

中新社報導，蘭州海關關長李全9日表示，今後，敦煌的外貿企業在「家門口」就能辦理進出口報關報檢、減免稅備案申請、加工貿易備案等海關業務。這將提升對外開放形象和競爭力，在更大範圍、更高層次上開展對外交流與合作。 李全舉例說，近年來，敦煌對外文化交流、出入境展覽品都比較多，而過去包機從境外到敦煌需要繁瑣的程序，對外口岸開放後申請航線和境外直達就更加便利，將給出入境企業和個人最大程度減負，促進開放交流和合作。

敦煌市位於甘肅河西走廓最西端，是絲綢之路的「咽喉鎖鑰第一樞紐」，自古以來就在中國經貿往來中發揮著重要的商埠樞紐作用。今年2月，敦煌航空口岸成為甘肅省繼蘭州中川機場國際航空口岸後第二個開放航空口岸，敦煌也成為中國為數不多的在縣級市設立航空口岸的城市。

甘肅酒泉市委常委、敦煌市委書記陳炎人表示，近年來，「一帶一路」建設為敦煌的發展帶來了新的機遇。敦煌機場海關的設立，將為敦煌以及周邊地區架起了一座與國際接軌的橋梁。陳炎人說，今年將力爭實現敦煌航空口岸全面對外開放。在連續四年開通「敦煌至香港」的旅遊包機的基礎上，新開通「敦煌至日本」和「敦煌至柬埔寨」旅遊包機。

爭取到2021年實現口岸永久開放，帶動敦煌旅遊業多元化發展，建成進出口產品展示交易區，促進敦煌特色產品規模化、國際化發展。

海關機場一帶一路
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

廈門銀行發行台灣同胞專屬信用卡

2019-05-09 18:55

格庫鐵路青海段 主體工程完工

2019-05-10 02:12

特色活動 新疆旅遊 火了

2019-05-10 02:12

2025世運會 成都獲得舉辦權

2019-05-10 02:09

招生出奇招 武漢大學找狐狸代言

2019-05-10 00:47

兩岸青年短片大賽 「颱風」等44部入圍作品名單公布

2019-05-09 17:34

女搶公交車方向盤肇禍 落戶上海泡湯了

2019-05-09 17:30

菸蒂引燃滿地柳絮 山東駕校40車輛燒成空殼

2019-05-09 17:29

「復仇者聯盟」同款水果火了 陸網友：是最難吃的水果

2019-05-09 17:06

華懋慈善基金12年未啟動 龔仁心促換遺產管理人

2019-05-09 15:46

城大之後…科大也切「燒豬」？原來是蛋糕

2019-05-09 15:45

大陸首季人均消費排名 上海人最會賺也最敢花

2019-05-09 15:06

失聯40天終於找到…「中國最年輕富豪」王悅涉操縱股市被刑拘

2019-05-09 12:35

婚戀網談網戀 還沒配對先被詐

2019-05-09 12:35

網路找代吵 還沒解氣先犯罪

2019-05-09 12:33

西班牙發大財？中國足球一帶一路的「武球王」西征

2019-05-09 09:36

兩岸青少年論壇 邀你體驗新媒體

2019-05-09 03:05

世界港口大會 50國企業聚廣州

2019-05-09 02:57

互聯網醫院 大陸達158家

2019-05-09 02:56

提早50天 華龍一號核電機組冷試一次成功

2019-05-09 02:55

受賄46億 山西貪官張中生判死

2019-05-09 00:03

仲介台灣學生到陸留學 12業者送辦

2019-05-09 00:03

珠三角農民工兩年流失230萬人

2019-05-08 21:42

王金平大陸尋根之旅 交雜親情與選舉味

2019-05-08 21:32

影／公寓冒大火 19歲青年開吊車衝火場勇救婦孺

2019-05-08 16:39

維族婦經「再教育」 家屬曝性格大變：多疑怕被舉報

2019-05-08 16:20

哈爾濱日遺化武 啟動移動式銷毀

2019-05-08 16:18

大陸泡椒鳳爪一哥上市首日飆漲停

2019-05-08 16:02

佔旺案潛逃台灣 港女：料未來更多港人流亡

2019-05-08 14:48

港議員手術成功／邵家臻返監「瘦一碼」陳淑莊打氣戰友

2019-05-08 14:47

中國抗愛滋第一人 91歲高耀潔病榻出書

2019-05-08 13:18

劉結一廈門會王金平 閉門談兩岸

2019-05-08 12:05

哈爾濱開始銷毁日遺化武實彈

2019-05-08 10:58

上交所融資餘額6連降 創3個月來最長紀錄

2019-05-08 10:38

前山西副市長受賄46億 陸法院判死

2019-05-08 09:53

隴南茶文化旅遊節 7日開幕

2019-05-08 00:26

藍天保衛戰 上海提前實施國6b排放標準

2019-05-08 00:25

成都-德陽旅遊專線 看遍「三九大」國寶

2019-05-08 00:22

福州數字峰會第二屆 民眾體驗

2019-05-08 00:21
看更多

熱門文章

最狂黑科技！全球最大北京新機場 宛若復仇者聯盟基地

2019-05-09 11:00

驚喜變驚嚇！男子約人「喝茶」付1800 開門驚見女友

2019-05-09 10:14

港女命案嫌犯引渡？ 陸委會：即使逃犯條例通過也不同意

2019-05-09 20:11

「復仇者聯盟」同款水果火了 陸網友：是最難吃的水果

2019-05-09 17:06

中美新一輪談判將登場 陸媒喊話：願談則談、要打便打

2019-05-09 10:04

評美國「中國軍力報告」可信度 俄媒：越來越不認真

2019-05-09 09:00

【即時短評】洪秀柱到北京與陸展開「協商」？

2019-05-09 20:51

回應「習五條」 洪秀柱將訪北京 與陸開展對話協商

2019-05-09 11:59

陸轟美毒化兩國關係 將提嚴正交涉

2019-05-09 23:55

廈門銀行發行台灣同胞專屬信用卡

2019-05-09 18:55

台校與中國共青團交流惹議 教部：可罰50萬

2019-05-09 19:41

陸媒分析任正非和郭台銘：兩個人一座城 一個時代

2019-05-09 10:36

美眾院通過台灣保證法案 陸威脅將嚴重危害台海和平

2019-05-09 09:05

華為發布四點聲明：期待孟晚舟儘快重獲自由

2019-05-09 08:28

中國共青團校與我大學締姊妹校 教部：勿落統戰陷阱

2019-05-09 18:18

貿易戰升級 人民幣中間價9日創近三個月新低

2019-05-09 09:42

兩黨夾殺台生？政黨輪替兩次 赴陸留學代辦拖16年

2019-05-09 22:52

美中貿易戰再增溫 陸股基金還可不可以買？

2019-05-09 20:42

貿易戰升級陸股匯市軟腿 人民幣兌美元貶破6.82關口

2019-05-09 17:06

禁留學代辦勞民傷財 赴陸台生被騙也不敢打官司

2019-05-09 23:11

北京清華大學告數家幼稚園 為了這2個字

2019-05-09 12:08

留學代辦獨禁赴陸 台生：帶有政治操作的味道

2019-05-09 23:32

失聯40天終於找到…「中國最年輕富豪」王悅涉操縱股市被刑拘

2019-05-09 12:35

助台生留學遭起訴 夏潮:「留學無罪、代辦有罪」荒謬

2019-05-09 22:55

在岸人民幣跌破6.80關口 創今年1月來新低

2019-05-09 11:25

洪秀柱將登陸「協商」 陸委會籲勿落入中共促統佈局

2019-05-09 19:18

女搶公交車方向盤肇禍 落戶上海泡湯了

2019-05-09 17:30

港媒：孟晚舟還清房貸 疑切割匯豐

2019-05-09 18:43

大陸首季人均消費排名 上海人最會賺也最敢花

2019-05-09 15:06

美抹黑「一帶一路」 中方：我們聽得都累了

2019-05-09 16:11

招生出奇招 武漢大學找狐狸代言

2019-05-10 00:47

馬化騰、王健林約逛街...現身大陸首座智慧廣場

2019-05-09 15:24

為孟晚舟案拉攏加拿大？ 華為開3支票

2019-05-09 18:42

TCL李東生：明年大陸將成為全球最大4K電視消費市場

2019-05-09 18:53

陸媒批華府極限發作 設鴻門宴嚇唬不了中國

2019-05-09 13:13

豬、油推升大陸4月CPI上漲2.5% 創近半年新高

2019-05-09 10:59

美眾院通過台灣保證法 陸官媒警告美國

2019-05-09 10:58

香港再發4張虛擬銀行牌照 螞蟻金服入列

2019-05-09 18:45

甲骨文大陸裁員背後：巴菲特清倉持股

2019-05-09 11:17

孟晚舟案開完庭 中國開審加拿大毒販死刑上訴案

2019-05-09 16:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top