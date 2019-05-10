敦煌機場海關開關 接軌國際

2019-05-10 02:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



甘肅敦煌機場海關9日正式開關對外辦理海關業務，地處西北內陸腹地的歷史文化古郡敦煌在沉寂千年之後「復關」。相比其境內擁有中國早期海關雛形和職能的玉門關、陽關，新設的海關將使敦煌面向世界的進出口貿易和文化交流傳播更為便捷。

中新社報導，蘭州海關關長李全9日表示，今後，敦煌的外貿企業在「家門口」就能辦理進出口報關報檢、減免稅備案申請、加工貿易備案等海關業務。這將提升對外開放形象和競爭力，在更大範圍、更高層次上開展對外交流與合作。 李全舉例說，近年來，敦煌對外文化交流、出入境展覽品都比較多，而過去包機從境外到敦煌需要繁瑣的程序，對外口岸開放後申請航線和境外直達就更加便利，將給出入境企業和個人最大程度減負，促進開放交流和合作。

敦煌市位於甘肅河西走廓最西端，是絲綢之路的「咽喉鎖鑰第一樞紐」，自古以來就在中國經貿往來中發揮著重要的商埠樞紐作用。今年2月，敦煌航空口岸成為甘肅省繼蘭州中川機場國際航空口岸後第二個開放航空口岸，敦煌也成為中國為數不多的在縣級市設立航空口岸的城市。

甘肅酒泉市委常委、敦煌市委書記陳炎人表示，近年來，「一帶一路」建設為敦煌的發展帶來了新的機遇。敦煌機場海關的設立，將為敦煌以及周邊地區架起了一座與國際接軌的橋梁。陳炎人說，今年將力爭實現敦煌航空口岸全面對外開放。在連續四年開通「敦煌至香港」的旅遊包機的基礎上，新開通「敦煌至日本」和「敦煌至柬埔寨」旅遊包機。

爭取到2021年實現口岸永久開放，帶動敦煌旅遊業多元化發展，建成進出口產品展示交易區，促進敦煌特色產品規模化、國際化發展。