特色活動 新疆旅遊 火了

2019-05-10 02:12 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在沙漠駕車感受「飛馳人生」、在雪山腳下騎自行車、在中國最大內陸淡水湖畔放風箏……開春以來，眾多國內外遊客被新疆豐富的特色文體活動吸引，賞美景、觀賽事、品民俗，旅遊參與感和獲得感增強，「到大美新疆旅遊」的熱情提前點燃。

新華社報導，新疆鄯善縣庫木塔格沙漠賽道，「5、4、3、2、1」，裁判員倒計時一結束，200多輛越野車「怒吼」著衝出起點，向沙漠腹地飛馳而去。五一長假期間，一場T2沙漠王全國挑戰賽激情上演，來自全國各地的賽車愛好者參加了比賽，享受了沙漠越野的快樂。

中國最大內陸淡水湖—博斯騰湖湖畔，近百隻風箏時而扶搖直上，時而俯衝旋轉，在藍天白雲裡「變身」芭蕾舞者，翩翩起舞。來自各地的遊客不僅欣賞碧波盪漾的美景、到附近的沙漠探險旅遊，還參加了湖畔的風箏節比賽，擁有了一次難忘的回憶。

在著名的伊犁那拉提景區，首屆「那人那車那山」花式自行車登高大賽正在舉行。全國各地的300名騎手在冰封千里的雪山下、廣袤無垠的草甸上完成了一場「春尋那拉提」的旅程。遊客不僅在雪峰草原間大飽眼福，還完成了一次健身之旅。

塔里木盆地北緣的阿瓦提綠洲，孕育了獨特的刀郎文化。不久前，數萬遊客做客阿瓦提，體驗賽馬、叼羊、鬥羊、鬥雞……豐富的民俗活動讓人應接不暇。

視線轉移到新疆北部的阿勒泰，這裡擁有國內外稀有的星空資源和古代草原文化遺跡，具備發展「研學旅遊」的基礎。當地舉辦的「暢遊新疆．走進古人類遺址通天洞．盡享吉木乃草原石城文化」「探尋古遺址」等主題研學遊，受到喜愛考古、天文學遊客歡迎。各地訪客在這裡探祕通天洞、找尋岩畫中的遊牧文化，一睹隕石博物館「天外來客」風采。

除此外，房車自駕遊、生態園觀光采摘也成為新疆時下當紅的旅遊項目。五一小長假，新疆旅遊收入達23.84億元，共接待遊客337.82萬人次。