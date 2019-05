兩岸青年短片大賽 「颱風」等44部入圍作品名單公布

2019-05-09 17:34 聯合報 記者林宸誼╱即時報導



由上海主辦的「We愛.第三屆兩岸青年短片大賽」,9日公布包括「颱風」「春•風將渡」等共44部入圍名單影片,入圍的主創者將獲邀於6月14日至21日,到上海參加為期一周的「電影大師交流營」活動。

上海市台辦旗下微信公眾號「上海市台胞服務中心」報導,經過3個月火熱徵集,收到1,369部作品參賽,從中挑選出44部影片,兩岸參賽者用自己充滿愛的鏡頭語言,講述發生在上海、台北等兩岸城市中「我們愛」的故事。

We愛·第三屆兩岸青年短片大賽入圍作品名單,分別是颱風 、春•風將渡、一路11路、爺爺和我、天南地北、上鏡頭性、40記、糖紙裡的石頭、親、我沒拿、畢業前、黃牛、空氣電話、Forgotten World Club、理想與現實 Ideal and Reality、我和他們一起成長、尋根之旅、老頭兒 、白小水的秘密、如果風有影子、FISSO、海口、紅燈、同床異夢、跟蹤、婚前幸行為、盲鳥、色調、STAY WITH ME、迷途、五歲的哀悼日記、憫農、初、撿愛、幻聽、最後的記憶、新婚、再次啟程、TOUCH、京滬騎行、習慣、19418 since 1997-2011、你好啊、墨緋。

參加上海電影大師交流營的兩岸青年電影人,將獲得參加第22屆上海國際電影節活動的機會,包括電影節分會場開幕活動、市場展、論壇,以及由本屆上海國際電影節評委會主席錫蘭授課的導演大師班。

兩岸青年電影人還將前往鹽倉、車墩兩大影視基地參訪交流,並將臨時組隊開展48小時上海采風拍攝。

此外,兩岸青年電影人還將參加We愛工作招聘會,讓青年人才開闊眼界的同時,也和業界接觸,以累積工作經驗。

大賽的終審將透過線下終審會,由評委會最終評選出各獎項,包括金、銀、銅獎各1個, 優秀獎六個,「We愛獎」1個等獎項。