女搶公交車方向盤肇禍 落戶上海泡湯了

2019-05-09 17:30 世界日報 中國新聞組／上海9日電



上海浦東一名梁姓女子，去年12月乘坐公交車時搶奪拉拽方向盤，造成公交車失控與路邊車輛相撞；案發前，梁女是一名長年在滬的外地來滬人員，幾個月後即將獲得落戶資格，但因為搶奪公交司機方向盤，她被取消上海落戶資格了。

澎湃新聞報導，上海市浦東新區人民檢察院日前提審梁女時，她供述說，如果沒有什麼意外情況，再過幾個月就可以在上海落戶。不過人民檢察院的金檢察官表示，「因為現在涉及到刑事犯罪案件，她這個落戶肯定已經取消了。」

據了解，梁女去年12月4日搭乘滬牌783路公交車，當時因未及時下車導致坐過站，與公交車司機爭吵要求下車未果後，強行拽拉方向盤，致使行駛中的公交車失控，撞擊同向行駛的電力公司工程車，造成兩車不同程度受損，所幸公交車內無人受傷。

當天，在事發現場可以看到，783公交車車頭左側有碰擦痕跡，電力搶險車輛右側車門嚴重凹陷。

事故發生後，民警接報趕赴現場，將梁女控制住，她後來被浦東警方刑事拘留，隨後又被上海浦東新區人民檢察院以涉嫌危險方法危害公共安全罪逮捕。

金檢察官表示，「其實梁女有兩次機會可以下車離開，避免衝突擴大，但是衝動之下，她竟到駕駛室拉拽方向盤，造成公交車失控。」