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菸蒂引燃滿地柳絮 山東駕校40車輛燒成空殼

2019-05-09 17:29世界日報 中國新聞組／北京9日電

山東省德州市一家駕校內的報廢教練車日前突然起火，引起幾十米高的煙柱，大火蔓延到周圍車輛，最後連燒了40餘輛車，所幸沒有造成傷亡；警方調查後發現，火災起因是有學員抽菸亂丟菸蒂，引燃路面和車頂堆積的柳絮，讓火勢一發不可收拾。

大眾網報導，「駕校著火了。」德城區某駕校火災視頻近日在網路上流傳，從視頻中可以看到前方黑煙陣陣、直衝高空，下方空地停著好幾輛汽車，已經陷入火海，還不時傳出爆炸聲。事發後現場還有一些滅火留下的積水，能聞到燒焦的味道，而40餘輛報廢教練車已被大火燒成空殼，能看到明顯燒焦的痕跡。

在樹林的地面上，有一層柳絮等易燃物，知情人懷疑是車底大量堆積的柳絮導致火勢迅速蔓延。警方調查後確認起火原因是因為有學員亂丟菸蒂，引燃路面和車頂堆積的柳絮。

消防員說，「點燃柳絮之後，短短兩分鐘之內，柳絮就引燃了車輛的底盤，造成車輛都起火冒煙。」

德州消防官方微博隨後發出提醒信息：「德消君在此提醒大家：夏季到來，天乾物燥，一定注意勤檢查車輛！當前正是柳絮的高發期，面對柳絮這樣的易燃物，一個小細節（菸頭）就有可能引發大火災，也需大家引起高度重視！」

據了解，每年5月份是柳絮火災的高發季節，中國許多地方都種有楊柳，北京在高峰期甚至一天內，能接到上百起柳絮火災通報，讓消防隊員疲於奔命。而柳絮的主要成分是一種名為纖維素的易燃物質，有油性，易燃燒，鬆散的結構也包含了大量的空氣，一旦遇到熱源，就會在極短的時間內燃燒。

火災大火北京
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