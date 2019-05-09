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首季人均消費排名 上海人最會賺也最敢花

2019-05-09 15:06聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸國家統計局公布的31省居民人均可支配收入顯示，上海北京、浙江為第1季居民人均可支配收入位前三名。其中，上海居民人均可支配收入達人民幣1.87萬元（約新台幣8.5萬元）、消費支出人民幣1.16萬元（約新台幣5.3萬元），居各省收入、支出排行榜之首。可見，上海人掙得最多，花錢也不遜色。

中國經濟網報導，上海市統計局表示，經濟增長和就業情況穩定為居民工資性收入的增長帶來積極保障。今年首季職工年終獎和大筆獎金發放情況良好。數據顯示，首季共有7個省市居民人均可支配收入突破人民幣1萬元大關，包括上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建。

有網友表示，「不是上海最會花錢，是那裡的物價最高！」、「有錢人的快樂是你想像不到的，沒錢限制了我的想像」、「不好意思，我拉低了水平」。

從全大陸範圍來看，今年第1季，全大陸居民人均消費支出人民幣5,538元，扣除價格因素，實際增長5.4%。與全大陸水平相比，上海、北京、浙江、天津、廣東、江蘇、福建、湖北、重慶這九個地區的第1季居民人均消費支出超過全大陸平均線。

所謂居民可支配收入，是指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的收入，包括現金收入、實物收入。居民消費支出，是指居民用於滿足家庭日常生活消費需要的全部支出，包括現金消費支出、實物消費支出。

大陸第1季居民人均可支配收入排行。照片／中新網
大陸第1季居民人均可支配收入排行。照片／中新網
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