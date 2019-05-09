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華懋慈善基金12年未啟動 龔仁心促換遺產管理人

2019-05-09 15:46世界日報 香港新聞組／香港9日電

已故華懋集團主席龔如心逾千億元的遺產案，終審法院於2015年裁定華懋慈善基金只是遺產的信託人，非受益人，羅兵咸永道會計師事務所由2012年獲委任為獨立臨時遺產管理人，華懋慈善基金理事會主席、龔如心胞弟龔仁心昨突召開記者會，指稱羅兵咸永道每年行政費高達6000萬元，但失職和帳目管理不善，決定入稟換掉該事務所，並已去信律政司。

明報報導，昨日記者會除了龔仁心外，龔仁心的妻子劉元春、龔如心胞妹龔因心和龔中心，分別以華懋慈善基會的理事身分出席。龔仁心表示，羅兵咸永道行政費過高，每年高達逾6000萬元，但「未做應做的事」，即未能按胞姊龔如心遺囑來履行慈善工作，形容已是失職。

律政司發言人表示，已收悉華懋慈善基金要求撤換獨立臨時遺產管理人的信件，現時正考慮有關事件。

另據香港01報導，龔仁心稱，龔如心離世至今12年都未能啟動基金，希望基金可更快為公眾運作，並重申華懋集團同慈善基金是不可分割的天生關係，「分唔清、分唔開。」

龔仁心：冒殺頭風險見傳媒

華懋慈善基金昨早透過公關公司發出傳媒邀請，但在召開記者會前卻一度傳出取消，龔仁心表示有人不想他開記者會，他堅持見傳媒是「冒住俾人殺頭風險。」但他拒絕透露阻撓他的人是誰。

華懋集團：與基金無業務關係

與此同時，華懋集團昨午卻發出聲明「畫清界線」，表明慈善基金的任何聲明與集團無關，兩者現時亦無任何管理和業務關係。事件令華懋集團與華懋慈善基金的關係變得撲朔迷離。

羅兵咸反擊：工作受法院監管

明報報導，羅兵咸永道以獨立臨時遺產管理人身分在晚上發表聲明，強烈反對龔仁心的指控，並指一向廉正、優質工作，在龔如心遺產最大利益下保存資產，當中包括華懋集團及其資產，而且其工作受法院及律政司的監管，並會定期匯報。至於有關行政費用，是按照規模及複雜性收取，是獲基金會及律政司批准後，才徵收費用。

華懋資產1370億 「中國諾獎」無期

已故華懋集團前主席龔如心立下遺囑，將830億元遺產全數回饋公益慈善之用，成立類似諾貝爾獎的中國獎項，但12年間，其遺產分毫未動，華懋集團的資產淨值估計已超過1370億港元(約174億美元)。

香港01報導，華懋慈善基金會主席龔仁心前年就揚言邀請香港科學院（港科院）合作，籌備世界性的「中國諾貝爾獎」，利用基金定期撥款，但一切細節，都需待司法程序結束，才能付諸實行。

華懋集團並無上市，資產淨值12年來估計大幅升值，已由龔如心過身時的830億，升值至逾1370億元，升幅為七成。

香經濟日報報導，龔仁心指，羅兵咸現時1年收取基金會6000萬管理費，比起之前公司更貴，而他則提出3億「封頂費」，形容為「笨」。

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