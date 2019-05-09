城大之後…科大也切「燒豬」？原來是蛋糕

2019-05-09 15:45 世界日報 香港新聞組／香港9日電



城市大學動物醫療中心之前切燒豬慶開幕，被網民留言質疑，校方其後解釋係基於傳統慶祝習俗，「有祝福之意」；這份祝福，如今就傳到科技大學。只見科技大學校長史維同一眾嘉賓抓住把刀，笑笑口對準位，一刀切落隻「燒豬」——原來係燒豬造型的蛋糕。

明報報導，這個燒豬蛋糕無肉香，又不脆，但外形、色澤、大小同真燒豬差不多，看來幾可亂真，原來是本地蛋糕店Christina`s Creation創辦人、維他奶創辦人之一陳南昌孫女陳妙蘭出品。

報導指出，陳妙蘭以製作像真度高的3D蛋糕聞名，今次同科技大學合辦仿製蛋糕展覽，在科大圖書館展覽廳展出30多個仿製蛋糕。

科大開新課 培育海洋科技專才

另據大公報報導，為配合國家對海洋科技人才的需求，香港科技大學（科大）將於今年9月開辦全港首個「海洋科學與技術」理學士課程，畢業生可從事海洋產業、環境保護、資源勘探等相關工作。

各國科學家近年積極進行海洋探察和研究工作，以有效利用海洋資源及減輕生態污染，社會對海洋科學人才的需求日益上升，科大將於2019至20年度推出全港首個「海洋科學與技術」理學士課程，以培養更多海洋科學專才。

報導指出，海洋科學系署理主任及講座教授錢培元指，國家現時正由「海洋大國」逐步轉變為「海洋強國」，中山大學一年半前曾進行調查，估計中國涉及海洋科學相關的職位達22萬個，可見未來香港及內地對海洋科學人才極度渴求。