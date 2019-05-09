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網路找代吵 還沒解氣先犯罪

2019-05-09 12:33世界日報 中國新聞組／整理

「代罵」、「代吵架」業務近日在電商平台上線，引起關注。(網路截圖)
「代罵」、「代吵架」業務近日在電商平台上線，引起關注。(網路截圖)
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在中國網路繁榮發展的背後，暗藏諸多風險。最新的兩起事件又揭發此灰色地帶一角，其一是「專業代吵架」業務，有律師認為，此項「服務」或涉侮辱罪；其二則是多次被詬病的婚戀網站，有網友一下子被騙幾十萬元（人民幣，下同）。

日常生活中，人們難免會因為一些瑣事，情緒失控發生爭吵。新京報報導，「代罵」、「代吵架」業務近日在電商平台上線，引起關注。

實際在淘寶搜索發現，以「代罵服務」、「口角代吵架」、「代吵架」為關鍵詞的「商品」不在少數。點擊多數「商品」鏈接後，頁面會直接從淘寶轉向閒魚平台，僅有少部分留在淘寶平台交易。這些商家將商品名稱標註為「代吵架代罵人，出氣解氣一秒十噴」、「視頻直播罵人」、「專業代吵架業務！吵架從來不輸」等。

最多付200元 不滿意退款

據報導，在淘寶店鋪上可以看到，「代罵、代吵架」服務費用從5元到200元不等，多數商家收費在10元至50元之間，少部分高達百元。購買的人可以選擇在閒魚平台線上交易，也有的需要通過添加商家微信、QQ進行交易。

實際以買家身分聯繫上一名商家，其在閒魚頁面上寫道「專業代吵架業務！吵架從來不輸！」且在「商品」圖片中標註：「滿意為止，不滿意退款。」

溝通中，該商家表示，此項服務透過QQ或短信進行，聯繫方式由購買者提供，電話服務則需加收50元通話費，並表示「不用微信，微信罵人會被舉報封號，傷不起。」又諮詢其他幾位商家，發現大部分「代罵」服務以QQ、短信為主要渠道，但也有部分商家支持微信服務。有的商家還提供電話罵人服務，但對電話服務的收費更高，一商家解釋原因時表示，「電話的成本更高。」

想保證罵贏 要多加50元

如果對方不接電話，該商家稱，「不接就一直撥，直到撥通，實在不行就用短信發過去。」另一位號稱「滿意為止，不滿退款」的商家表示，該店普通服務起價為20元一次，形式有QQ和短信可供選擇，因為不知道對方的吵架水準，不敢保證「罵贏」。如果需要罵贏，則需要另加50元額外費用，並稱罵人內容「自由發揮」。

雇主屬侮辱教唆共犯 律師：還涉侵犯隱私

北京慕公律師事務所律師劉昌松表示，罵人行為在法律上被稱為「侮辱」。根據《治安管理處罰法》，多次發送淫穢、侮辱、恐嚇或者其他信息，干擾他人正常生活的，處5日以下拘留或者500元以下罰款；情節較重的，處5日以上10日以下拘留，可以並處500元以下罰款。而雇傭者屬於教唆共犯，責任與實際罵人者相當。對於雇傭者向「代罵」商家提供他人聯繫方式的行為則構成隱私侵權，需承擔相應的責任。

劉昌松還稱，被侮辱者在受到侵犯後可向淘寶平台反映情況，平台需要進行相應的處理措施。如果平台知道他人利用平台進行侵權，而不採取斷開鏈接、屏蔽信息等措施，則構成「共同侵權」，需要承擔連帶責任。

(網路截圖)
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