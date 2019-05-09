婚戀網談網戀 還沒配對先被詐

2019-05-09 12:35 世界日報 記者 世界日報 記者 賴錦宏 ／報導



只值108元的小鮮肉… 憑5口技讓妳淚奔愛情墳場 分享 facebook

自2008年起，中國的婚戀網站做得風生水起，世紀佳緣、百合網、珍愛網等成為婚戀產業重要平台，但這可能「匹配成功」，也有可能就此進入愛情墳場而「負債累累」。最近，已有上百起詐騙案，就因為在聊天誘導下載理財App，一下子失去了所有積蓄。

藉情感攻擊 抓賭徒心理

一名叫楊陽的北京女孩今年初註冊了百合網，交費並實名認證後成為會員，挑選了一名認證的男士聊天，彼此加了微信。由於對方帳號顯示實名認證、手機認證還有芝麻認證，並有很多個人照片，跟頭像照片也吻合，很大程度打消楊陽的戒心。

聊了一周，對方說喜歡做投資理財，便發給楊陽一個名叫「創匯金服」的理財App，邀請她一起玩。該男子說自己研究了一年多，發現了裡面的規律，只要信他就穩賺不賠。楊陽按照男子的指點玩了幾次，有輸有贏，但總體來說的確「小賺了一把」。

在男子的引誘下，楊陽加大投入，從幾百到幾千，前幾次都是賺錢的，只是最後兩次的30萬一口氣全輸掉了。這時楊陽才意識到，自己被騙了。

李婷則在春節前註冊了百合網，與陌生男子互加微信後，對方不經意間提到自己在做理財，還截圖發給她看。李婷出於好奇問了情，就被帶入了這個圈套中。

「我曾經懷疑是詐騙，但在他的情感攻擊和引誘下還是投注了。」對方引誘李婷通過網貸追加理財金額，最終賠了50多萬，直到被冷落，李婷才發現被騙。她說，「開始的時候是有信任的感情，後來又有了賭徒的心理，再後來就懵了。」

人設一整套 五招襲芳心

一個叫「傅杰」的男子稱，自己曾在寮國「金三角東盟經濟旅遊區」的金木棉產業園工作半年，那就是婚戀詐騙的據點之一，在線的騙子有上千人全部來自中國，每個騙子都會被分配帳號和人物。

這些騙子的目標是一線城市的都市女白領。他們最喜歡的對象，是那些剛註冊婚戀網站的新人，認準她們是「寂寞芳心俱樂部」成員。網路聊天之前，騙子都會做足功課，仔細研究的愛好、習慣、工作，為了找共同話題，他們會把當地的美食、人文地理都背誦一遍。傅杰稱，這些騙子們把工作分成「初聊、熱聊、詳聊、鋪陳、切入」五個階段。經過前面四個步驟後，會不經意地讓女孩看到自己的理財帳戶餘額，然後用各種手段請求女方加入。

為了建立信任，開始時都會讓女孩們賺一筆，放鬆警惕後，逐漸加大投資，騙子們甚至鼓勵女孩們在網上貸款來「理財」。等到女孩醒悟後，騙子早就沒了蹤影，被對方微信拉黑封鎖。